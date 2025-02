Kolejny kulinarny influencer odwiedził miasto na Warmii i Mazurach. Czy zapamięta tę wizytę na długo?

Na Warmię i Mazury coraz częściej przyjeżdżają smakosze ze wszystkich zakątków kuchni, aby spróbować naszch specjałów. Przeważnie są to ryby, kiełbasy czy pasztety, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają specjalnie na... kebaba.

MrKryha, czyli Krystian Sawicki to dobrze znany influencer kulinarny, który w swoich mediach społecznościowych promuje restauracje, w których szczególnie smakowało mu jedzenie. Jak wybiera lokal, do którego się udaje? Zazwyczaj robi to z poleceń swoich odbiorców.

Tym razem influencer przyjechał na Warmię i Mazury, a dokładnie do Kętrzyna, gdzie odwiedził lokal Wabi Kebab.

Jak informuje portal Info-ketrzyn24.pl jest to lokal pana Norberta, który z pasją tworzy swoje autorskie kompozycje smakowe. Klienci mogą skosztować tam mięsa marynowanego według jego własnej receptury. W menu znajdują się m.in. proste kebaby z kurczakiem, ale również z karkówką BBQ, które skradły już serca lokalnej społeczności.

Jak kebab ocenił znany youtuber?

— To dobry kebab. Nie jest to najwyższa liga, ale w regionie nie ma drugiego takiego — przekazał redakcji info-Kętrzyn24.pl

Czy wizyta MrKryhy postawi lokal na nogi?

Pomimo jakości i pasji, którą właściciel wkłada w swoje dania, lokal nie cieszy się dużą popularnością. Dlaczego? MrKryha uważa, że jest to słaba widoczność i brak rozpoznawalności wśród mieszkańców. Lokal znajduje się w piwnicy pod Logosem na Placu Piłsudskiego – jest to lokalizacja, która nie ma możliwości przyciągnięcia przypadkowych gości.

Według Sawickiego w pierwszej kolejności właściciel musi skupić się na promocji lokalu.

Będzie "efekt Kryhy"?

Wśród internautów panuje przekonanie, że influencer potrafi zdziałać cuda, jeśli chodzi o ruch w restauracjach. Nazywane jest to "efektem Kryhy". Nagrywając filmik z reklamą restauracji na swoje media społecznościowe trafia do wielu użytkowników, tym samym zachęcając ich do odwiedzenia i spróbowania danego dania.

Wideo ze znanym youtuberem ma pojawić się w sieci w przeciągu kilku dni.