Czego boją się młodzi Polacy? Nowe badanie

Kwestie obronności i bezpieczeństwa Europy spędzają sen z powiek zwłaszcza młodym osobom z Europy Środkowej i Wschodniej. Niepokój deklaruje 33 proc. Polaków; przed nami są jedynie Czesi (36 proc.), a zaraz za nami Estończycy (32 proc.). O bezpieczeństwo mniej boją się Grecy i Hiszpanie, gdzie niepokój deklaruje tylko 13 proc. pytanych i - co ciekawe - Węgrzy, gdzie sprawy dotyczące obronności martwią jedynie 14 proc. ankietowanych. W całej UE bezpieczeństwo znalazło się dopiero na siódmym miejscu wśród obaw wymienianych przez młodych.

Dominującym zmartwieniem młodych Europejczyków są natomiast rosnące koszty życia i utrzymania. Zdaniem 40 proc. młodych w wieku 16-30 lat priorytetem UE powinna być walka z rosnącymi cenami; podobnie uważa nawet więcej, bo aż 46 proc. młodych Polaków. Jedna trzecia (33 proc.) respondentów na drugim miejscu unijnych priorytetów wymieniła ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi. Jak wynika z raportu, kwestie środowiskowe młodych Polaków martwią mniej - tylko co czwarty (25 proc.) uważa, że UE powinna skupić się na tym temacie.

Nowe miejsca pracy

Na trzecim miejscu badani wymienili konieczność poprawy sytuacji gospodarczej Unii i tworzenie nowych miejsc pracy; na czwartym - lepszą ochronę społeczną i dostęp do opieki zdrowotnej; na piątym - lepsze jakościowo szkolnictwo i edukację, a zaraz po nich - mieszkalnictwo. "Młodzi ludzie martwią się dziś rosnącymi cenami, zmianami klimatu, bezpieczeństwem i możliwością znalezienia dobrej pracy. To są kwestie, które musimy uwzględniać w każdej podejmowanej decyzji i każdym uchwalanym prawie" - skomentowała wyniki szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.

Jeśli chodzi o zainteresowanie polityką, to 42 proc. młodych przyznało, że czerpie informacje na temat polityki z mediów społecznościowych. Telewizja znalazła się tu na drugim miejscu (39 proc.) i wskazywali na nią raczej badani w wieku 25-30 lat. Oni też częściej zaglądali na portale informacyjne oraz czerpali wiedzę z radia. Wśród młodszych, czyli badanych w wieku 16-18 lat, dominowały media społecznościowe, z których wiedzę czerpało 45 proc. najmłodszych badanych. Jedna trzecia przyznała ponadto, że w kwestiach politycznych ufa rodzinie i kolegom.

Media społecznościowe są głównym źródłem informacji dla 48 proc. młodych Polaków. Co drugi czerpie wiedzę z Facebooka, a na kolejnych miejscach znalazły się: YouTube (45 proc.), Instagram (37 proc.), TikTok (36 proc.) i X (31 proc.). W całej UE prym wiedzie Instagram (47 proc.) jako najpopularniejsza platforma do zdobywania wiedzy o polityce i sprawach społecznych; po nim uplasował się TikTok (39 proc.). Najmniej popularny wśród Europejczyków w tej grupie wiekowej okazał się być X, z którego wiedzę czerpie co piąty badany. Do oglądania wiadomości w telewizji przyznaje się 36 proc. młodych Polaków.

Świadomość narażenia na dezinformację

Badania pokazują, że młodzi całkiem nieźle zdają sobie sprawę z tego, że są narażeni na dezinformację. 76 proc. uważa, że w ciągu ostatnich siedmiu dni natrafiło w sieci na fake newsy, a siedmioro na dziesięcioro uważa, że jest w stanie rozpoznać dezinformację. 44 proc. wszystkich badanych i 45 proc. Polaków uważa, że jest narażonych na dezinformację "często" i "bardzo często".

68 proc. Polaków sądzi, że jest w stanie rozpoznać dezinformację. Pewnie w tym zakresie czują się też Maltańczycy i Chorwaci, a największe wątpliwości mają Austriacy, Niemcy i Słoweńcy. "Ponieważ większość młodych ludzi czerpie wiadomości głównie z mediów społecznościowych, na politykach i platformach społecznościowych spoczywa szczególna odpowiedzialność za walkę z rosnącą dezinformacją" - ostrzegła w oświadczeniu Metsola.

W badaniu udział wzięło prawie 26 tys. osób ze wszystkich 27 państw członkowskich; 1004 wywiady przeprowadzono w Polsce.

red./PAP