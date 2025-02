Internauci chcą, by olsztyński dworzec nosił imię Mikołaja Kopernika?

Na 19 lutego zostało zaplanowane otwarcie nowego dworca kolejowego w Olsztynie. Tego dnia w 1473 roku urodził się też Mikołaj Kopernik, który spędził na Warmii 40 lat. Pojawił się pomysł, by dworzec nazwać imieniem wielkiego astronoma.

W mediach społecznościowych pojawił się pomysł, żeby nazwać nowy dworzec kolejowy w Olsztynie imieniem Mikołaja Kopernika, wielkiego uczonego, który przez większość życia był związany z Warmią. Tu dokonał swoich największych odkryć. — To patron na każde czasy — przekonują internauci.

Skąd pomysł?

Otóż 19 lutego ma zostać otwarty nowy dworzec kolejowy. Tego dnia w 1473 roku urodził się też wielki astronom. Trudno powiedzieć, czy data otwarcia została celowo wybrana, czy to zbieg okoliczności, zwykły przypadek, niemniej niektórzy dostrzegli w tym coś więcej. Znak czasu. Wspaniałą okazję, by podkreślić związki Mikołaja Kopernika z Olsztynem, z Warmią. To tu mieszkał 40 lat, pracował, prowadził badania.

Wspaniały pomysł

Historyk dr Jerzy Sikorski, olsztyński kopernikolog, znawca życia i badań wielkiego astronoma z całego serca popiera tę inicjatywę.

— Byłoby wielką rzeczą, żeby dworzec nazwać imieniem Mikołaja Kopernika — podkreśla historyk. — A czemu nie? Wszyscy podróżni, którzy z wielkiego świata przyjeżdżaliby do Olsztyna, musieliby się zastanowić, gdyby tego nie wiedzieli, że Olsztyn ma związek z Kopernikiem. I dobrze, i właśnie o to chodzi. Porty lotnicze mają swoje imiona, dlaczego dworzec kolejowy nie miałby być imienia Mikołaja Kopernika?

— Ile razy jestem w Toruniu z zazdrością patrzę, jak oni mogą eksponować swojego ziomka Kopernika — dodaje dr Sikorski. — A u nas, jako tako, ale w porównaniu z Toruniem słabo. Kiedyś byłem w hotelu w Centaurusie i ze zdumieniem, ale i uznaniem stwierdziłem, że tam jest dużo akcentów związanych z Kopernikiem. Kto by się spodziewał? Od kierowniczki usłyszałem, że jest z Olsztyna i uważa, że naszym obowiązkiem jest promować Kopernika.

Ale są też obawy

Jak zauważa Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, w polskiej tradycji nie było zwyczaju nazywania dworców kolejowych imieniem wielkich postaci.

— Mówimy tu o wyjątkowej, światowej postaci. Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika, to rozumiem, ale czy dworzec, tu bym się zastanowił? — mówi dyrektor muzeum.

Jednak zwyczaje też się zmieniają, bo już około 20 dworców Polsce ma swoich patronów. Od 2019 roku Dworzec Centralny w Warszawie nosi imię Stanisława Moniuszki i to był pierwszy dworzec w Polsce, który otrzymał imię. Dwa lata temu dworzec główny w Gdańsku został nazwany imieniem Mieczysława Jałowieckiego, człowieka, dzięki któremu w okresie międzywojennym Polska zyskała tereny na Westerplatte. Olsztyn nie byłby tu więc wyjątkiem.

Wyjdźmy poza schematy

— Bierzmy przykład z wielkiego astronoma — mówi Marcin Kapłon, zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i zarazem szef Warmińsko-Mazurskiego Kopernikańskiego Instytutu Kultury. — Wyjdźmy poza schematy. Do czasów Kopernika też Słońce krążyło wokół Ziemi. Kopernik powiedział, że jest odwrotnie i to udowodnił. Dlaczego nie możemy pójść jego śladem. W Gdańsku jest Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, dlaczego w Olsztynie nie może być dworzec kolejowy im. Mikołaja Kopernika?

Co więcej, jak sprawdziliśmy, wielki astronom jest patronem chociażby portu lotniczego we Wrocławiu. Jego imieniem nazywane są też samoloty, statki, promy, a nawet pociągi.

— Dlatego to doskonały pomysł — podkreśla szef Kopernikańskiego Instytutu. — Warmia potrzebuje w przestrzeni publicznej jak najwięcej symboli i informacji o tym, że Kopernik jest stąd. Spędził tu 40 lat, tu pracował, tu dokonał swoich odkryć. Musimy o tym pamiętać, ale i głośno o tym mówić. To przecież najbardziej wybitny mieszkaniec tych ziem. Niech dworzec jego imienia o tym wszystkim przypomina. Myślę, ze wszyscy powinniśmy wesprzeć ten pomysł i doprowadzić do tego, żeby dworzec nosił mię Mikołaja Kopernika. I być z tego dumnym, bo naprawdę mamy z czego.

Tu, jak zastrzega Marcin Kapłon, oczywiście głos decydujący w tej sprawie należy do spółki PKP S.A., która jest właścicielem dworca. Co o tym pomyśle sądzą sami kolejarze, czy jest szansa na to, żeby dworzec nazwać imieniem wielkiego astronoma, o to chcemy ich zapytać podczas uroczystości otwarcia dworca kolejowego.

Niewątpliwie Olsztyn zyskał nowoczesny dworzec, który swoim wyglądem przypomina żagiel, co jest nawiązaniem do charakteru Warmii i Mazur. A nazwanie go imieniem Mikołaja Kopernika byłoby początkiem opowieści o kopernikańskiej Warmii, przysłowiową wisienką na Szlaku Kopernikowskim.

Andrzej Mielnicki