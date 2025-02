[WIDEO] Spór o granice Olsztyna - prezydent zabiera głos

Gazeta Olsztyńska wśród wydarzeń



W odpowiedzi na trwający spór o granice Olsztyna, Gazeta Olsztyńska pragnie przedstawić pełny obraz sytuacji, uwzględniając wszystkie strony konfliktu. Aby lepiej zrozumieć, jak różne grupy postrzegają tę sprawę, przeprowadziliśmy sondy uliczne oraz rozmowy zarówno z mieszkańcami Olsztyna jak i spornych terenów.

Tym razem przedstawiamy państwu głos miasta Olsztyna. Do rozmowy zaprosiliśmy prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka. Jakie plany na te tereny ma prezydent oraz z czym wiążą się planowane zmiany? O tym rozmawiamy w naszym materiale wideo.

Na naszym kanale dostępna jest także sonda, gdzie poznaliśmy opinie mieszkańców Olsztyn oraz mieszkańców Purdy na temat planowanej zmiany granic administracyjnych miasta. Mogą także państwo obejrzeć rozmowę, dzięki, której poznacie stanowisko Teresy Chrostowskiej, wójt gminy Purda.

W celu stworzenia przestrzeni do dialogu w sprawie sporu o granice Olsztyna, wystosowaliśmy prośby do przedstawicieli władz spornych terenów. Zaprosiliśmy prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka oraz wójt Gminy Purda Teresę Chrostowską do rozmowy w naszym studiu, aby umożliwić wymianę opinii i lepsze zrozumienie obu stron tego kontrowersyjnego tematu.

Spór o granice



Przypomnijmy, władze Olsztyna chcą przyłączyć w granice miasta teren o powierzchni kilkuset hektarów. Chodzi o grunty pomiędzy obecną południową granicą Olsztyna a obwodnicą, będący obecnie w administracji gminy Purda. To około 235 ha, których właścicielem jest w większości Skarb Państwa (175,59 ha – 74,59 proc.) oraz ROD „Krokus” (37,1 ha). Gmina Purda jest właścicielem 1,59 proc. tego terenu, czyli 3,73 ha.

W planach miasta jest zagospodarowanie tych terenów m.in. pod budowę miasteczka prawnego, gdzie miałyby się znaleźć siedziby m.in. sądów, prokuratury, aresztu śledczego i komendy policji. Jednak zdecydowana większość gruntów miasto chce przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową.

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk twierdzi, że stolica Warmii i Mazur gwarantuje „zrównoważony rozwój tego obszaru, który bezpośrednio przylega do największych osiedli”.

Władze gminy Purda sprzeciwiają się tym planom i podkreślają, że są to jedyne tereny inwestycyjne, z których to ona mogłaby mieć korzyść. Gotowy jest już plan zagospodarowania, zgodnie z którym mają znaleźć się tam m.in. nieuciążliwe usługi.

Kolejne kroki



Na ostatniej, styczniowej sesji rady miasta radni zdecydowali o przystąpieniu do procesu zmiany granic administracyjnych miasta. 23 osoby oddały głos, 14 z nich było za przyłączeniem terenów gminy Purda, 1 przeciw, 8 osób wstrzymało się.

Zanim jednak do tego doszło, pod ratuszem zebrali się niezadowoleni mieszkańcy gminy Purda. Urządzili tam swoje miasteczko. Grała muzyka, można było napić się kawy. Protestujący przynieśli ze sobą też transparenty. „To nie 1670, to 2025. Chłop ma też wybór” — to jeden z nich, nawiązujący do jednego z popularnych seriali.

Procedura zmiany granic Olsztyna będzie realizowana zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Głos mieszkańców



Władze Olsztyna szykują się do konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic miasta kosztem gminy Purda. Władze tej gminy też nie próżnują.

W trakcie planowanych konsultacji społecznych mieszkańcy Olsztyna będą mieli możliwość wypowiedzenia się, czy popierają pomysł poszerzenia granic miasta o tereny znajdujące się w gminie Purda. Konsultacje przeprowadza zostaną na kilka sposobów. To przede wszystkim spotkanie z mieszkańcami, ci będą mieli możliwość wypełnienia ankiet elektronicznej i papierowej. Tę ostatnią będzie można złożyć w ratuszu.

— Zastanawiamy się, czy zamiast konsultacji społecznych, które oznaczają spotkania z mieszkańcami nie zorganizować referendum, w którym wyniku będą znane tak naprawdę bardzo szybko — mówi Teresa Chrostowska, wójt gminy Purda.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Rada Miasta podejmie decyzję dotyczącą wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody warmińsko-mazurskiego o zmianę granic miasta. Ostateczną decyzję o wydaniu zgody na zmianę granic lub jej braku podejmie Rada Ministrów.

Przypomnijmy, że granice Olsztyna ostatni raz były rozszerzane w 1988 roku.