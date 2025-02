Rozszerzony program Aktywna Szkoła szansą na lepszą przyszłość

Program Aktywna Szkoła wkracza w nowy etap rozwoju, oferując jeszcze więcej możliwości dla dzieci i młodzieży. W 2025 roku zostały wprowadzone zmiany odpowiadające na potrzeby uczestników i organizatorów. Nowy filar – Aktywny AS – łączy zajęcia weekendowe z aktywnościami na Orlikach, a jego głównym celem jest systematyczna aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Nabór do zadania Aktywny do Kwadratu zakończył się ogromnym sukcesem – przyjęto 7625 wniosków. Stanowi to wzrost o 8,29 % w porównaniu z ubiegłym rokiem, co pokazuje rosnące zainteresowanie programem.