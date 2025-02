Bielsko-Biała: proces zabójcy własnych rodziców umorzony

Oskarżonego nie było na sali rozpraw.

Do morderstwa doszło 6 grudnia 2022 roku w Jaworzynce na Śląsku Cieszyńskim. Zwłoki 66-letniej kobiety i 64-letniego mężczyzny znalazł członek rodziny. Krótko potem policjanci zatrzymali syna ofiar. Prokuratura rejonowa w Cieszynie oskarżyła go o podwójne zabójstwo. Zbrodni miał się dopuścić, gdy nie panował nad sobą, co było skutkiem picia alkoholu. Śledczy wówczas stali jednak na stanowisku, że wyłączenie poczytalności nastąpiło wskutek okoliczności, które mężczyzna mógł przewidzieć.

Proces w tej sprawie toczył się ponad rok. Większość rozpraw odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Niejawne było także ustne uzasadnienie wyroku.

Sędzia Agnieszka Grążawska, odczytując wyrok powiedziała, że w trakcie procesu dowiedziono, iż mężczyzna dokonał zabójstwa nie mając świadomości, co robi. Jest bowiem osobą chorą psychicznie.

Sędzia dodała, że w chwili zabójstwa podsądny był trzeźwy. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się od niego odwołać do katowickiego sądu apelacyjnego.

Prokurator Piotr Grosicki, który reprezentował stronę oskarżycielską w rozmowie z PAP powiedział, że wyrok „jest zgodny z końcowymi wnioskami prokuratury”. Śledczy nie będą składali apelacji.

Źródło: PAP/red.