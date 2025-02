Uwierzyła, że koresponduje z popularnym polskim artystą. Straciła 21 tys. zł

Oszuści działający w mediach społecznościowych wykorzystują różne historie, by skłonić ofiary do przelewu pieniędzy lub do podania danych umożliwiających dostęp do konta bankowego.

Tym razem 39-latka uwierzyła, że pisze do niej znany polski wokalista. Jak poinformował w piątek zespół prasowy podlaskiej policji, osoba podająca się za piosenkarza odezwała się do kobiety za pomocą internetowego komunikatora. Rozmówca zaproponował jej kartę VIP, która miałaby uprawniać do wchodzenia - w całym kraju - na koncerty tego artysty i eventy bez opłaty za bilety.

Kobieta wpłaciła najpierw 300 zł; miała to być kwota zaliczki. Potem trzeba było - co 39-latka również zrobiła, wpłacając pieniądze na to samo konto - dopłacić 700 zł za wyrobienie takiej karty. Oszust zapewniał, że konto należy do jego księgowej i można na nie bezpiecznie przelewać pieniądze.

Potem jednak oszust przekonał kobietę, że karta będzie wyrabiana w USA, dostała nawet maila potwierdzającego w tej sprawie. A tu zaczęły piętrzyć się koszty, które miały być jednak zwrócone po zakończeniu całego procesu wyrabiania i dostarczania karty. "Dzień później 39-latka dostała informację, że paczka z dokumentami jest gotowa do odbioru. Została również poproszona o odebranie kolejnej paczki. Ta z kolei miała trafić do samego artysty. Konieczne było jednak wniesienie opłaty, która również miała zostać zwrócona" - podała policja.

Kobieta przelewała kolejne pieniądze wierząc, że wysyłane są na jej koszt kolejne paczki. Łącznie wykonała dziesięć przelewów na kwotę 21 tys. zł. Dopiero najbliżsi uświadomili jej, że została oszukana, wtedy zgłosiła się na policję.

