Za czyich rządów żyło się lepiej? Wyniki sondażu mówią wszystko

"Rządowa koalicja nie będzie usatysfakcjonowana tymi statystykami. Gabinet premiera Donalda Tuska został powołany już 14 miesięcy temu, a na poprawę sytuacji życiowej w tym czasie wskazało jedynie 18 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster Polaków. Z kolei aż 38 proc. z nas uważa, że lepiej się żyło za premiera Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe 33 proc. badanych uważa, że za Tuska żyje im się równie dobrze jak za Morawieckiego" - podał w czwartek na swojej stronie internetowej "Super Express".

Cytowany przez dziennik socjolog prof. Henryk Domański tłumaczy, że w wynikach widać "obawy co do naszej przyszłości". "W tych wynikach widać niekoniecznie realne pogorszenie się sytuacji materialnej Polaków, choć wzrost cen na pewno ciągle jest dotkliwy, ale raczej obawy, co do przyszłości, która nie rysuje się w różowych barwach" - wskazał Domański. Zdaniem socjologa, obawy Polaków wiążą się m.in. z "niepewnością co do wzrostu cen przede wszystkim prądu".

Sondaż został wykonany w dniach 8-10 lutego metodą CAWI na próbie 1077 dorosłych Polaków.



red./PAP