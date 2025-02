Sprzedaż Korony Kielce odłożona?

We wtorek (11 lutego) ogłoszono, że miasto porozumiało się w prawie sprzedaży 99 procent akcji Korona SA nowemu inwestorowi. Twarzą projektu został Mariusz Siewierski właściciel specjalnie założonej w celu zakupu klubu spółki Korona Management. Inwestor nie chciał jednak ujawnić nazwisk swoich wspólników.

Decyzja dotycząca sprzedaży klubu miała zapaść podczas czwartkowej sesji. Jednak ostatecznie władze miasta zdecydowały, aby nie wprowadzać punktu do porządku obrad.

Szef klubu PiS Marcin Stępniewski wskazał, na brak ujawnienia inwestorów jako kluczowy problem w procesie sprzedaży.

— Pani prezydent, jak widać, nie uzbierała większości za sprzedażą Korony Kielce podmiotowi, którego tak naprawdę nie znamy, bo pan Mariusz Siewierski, który został przedstawiony podczas konferencji prasowej, wprost powiedział, że inwestorzy, którzy faktycznie inwestują w Koronę, się nie ujawniają. To wzbudziło ogromne wątpliwości radnych i mnie to absolutnie nie dziwi — powiedział w czwartek (13 lutego) Stępniewski.

Dodał, że w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o nowym potencjalnym inwestorze z regionu świętokrzyskiego, którego działalność jest znana, co według niego stanowi bardziej wiarygodną alternatywę.

Wątpliwości dotyczące szybkiego tempa procedowania uchwały wyrażali także radni z koalicyjnego dla władz miasta klubu Perspektywy. Radni zwracali uwagę, że poprą sprzedaż, jeśli będą mieli czas na zapoznanie się ze wszystkim dokumentami i będą mieli pewność, że Korona Kielce trafi w ręce sprawdzonego inwestora.

Wątpliwości co do prawidłowości procedury sprzedaży nie miała radna Katarzyna Czech-Dominguez (KO).

— Zapoznałam się zarówno z projektem umowy, jak i całą dokumentacją, która spełnia warunki formalne. Dla mnie jako prawnika jest to po prostu sprzedaż spółki akcyjnej na takich zasadach, jak to jest praktykowane. Wydaje mi się, że robienie z tego w tym momencie jakiejś afery politycznej ze zwykłej sprzedaży spółki miejskiej, która miasto bardzo dużo kosztowała w ostatnich latach, jest niepotrzebne — zaznaczyła.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef klubu Miasto Przyszłości Marcin Chłodnicki ocenił, że sprawa sprzedaży jest pilna, ponieważ w razie braku transakcji miasto może być zmuszone do przekazania klubowi dodatkowych środków.

— Jeżeli klub nie zostanie sprzedany mniej więcej do końca lutego, to może zaistnieć sytuacja, w której już w marcu miasto będzie proszone o to, żeby przekazać, najprawdopodobniej może trzy, może sześć milionów złotych. W związku, z czym wolałbym, żeby do tej transakcji jak najszybciej doszło — powiedział Chłodnicki.

Prezydentka Kielc Agata Wojda zapowiedziała, że złoży wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta w sprawie sprzedaży Korony.

Temat sprzedaży Korony pojawia się od wielu lat i nieustannie jest przedmiotem sporów politycznych w kieleckiej radzie miasta. Sprzedaż klubu była również jednym z postulatów wyborczych nowej prezydentki Kielc Agaty Wojdy.

We wtorek ogłoszono, że miasto porozumiało się w sprawie sprzedaży 99 procent akcji Korona SA nowemu inwestorowi. Twarzą projektu został Mariusz Siewierski właściciel specjalnie założonej w celu zakupu klubu spółki Korona Management. Zgodnie z planem 1 proc. akcji pozostałby w posiadaniu miasta do 2030 roku jako pakiet kontrolny.

Przyszły właściciel Korony zadeklarował, że do końca tego sezonu zainwestuje w klub sześć milionów złotych. Dodał, że spółka Korona Management skupia grupę ludzi z dużym doświadczeniem w wielu obszarach, m.in. finansów, sportu oraz przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces w swoich prywatnych biznesach. Nie chciał jednak ujawnić nazwisk swoich wspólników.

Według nieoficjalnych informacji kupnem Korony zainteresowany jest również Łukasz Maciejczyk właściciel firmy Magnus Tobacco, specjalizującej się w produkcji gilz i filtrów papierosowych.

