Kolejne rapowe kortowiadowe ogłoszenie - Louis Villain wystąpi w Kortowie!

Louis Villain kolejnym artystą Kortowiady 2025!



Filip Diesendorf-Krause, znany jako Louis Villain, to polski raper oraz producent muzyczny. Jest współzałożycielem duetu Avi x Louis Villain oraz wytwórni Moya. Owocem współpracy tego duetu były dwa albumy - Spis Dzieł Sycylijskich oraz Akademia Sztuk Pięknych. W listopadzie 2022 ukazał się jego pierwszy solowy album, “Maestro”, na którym pojawił się także Kaz Bałagane, Otsochodzi, Kabe, Ero, Szczyl czy Guzior. W 2024 roku wydał album “In Blanco” i utwory właśnie z tej płyty można usłyszeć podczas jego trasy koncertowej, która obecnie trwa. W maju usłyszymy go na żywo na Plaży Kortowskiej!

Znamy już pierwsze kortowiadowe wydarzenia

Na stronie internetowej imprezy oraz na profilach w mediach społecznościowych można znaleźć już informacje na temat pierwszych potwierdzonych wydarzeń, czyli o Festiwalu Gier Planszowych oraz Silent Party. W przypadku obydwu lokalizacja jest ta sama - odbędą się w Namiocie przy Wydziale Humanistycznym. Jeszcze do jutra w aplikacji można zgłosić ponadto swoje propozycje dotyczące tytułów filmów, jakie zostaną wyświetlone podczas Kina Plenerowego czy zagłosować na temat imprezy, która będzie odbywać się w Namiocie w środę. Kortowiadowa aplikacja dostępna jest w App Store oraz Google Play - więcej szczegółów umieszczono na stronie internetowej https://kortowiada.pl/aplikacja/

Karnety na Kortowiadę 2025 ciągle w sprzedaży

Zainteresowani udziałem w imprezie, którzy jeszcze nie posiadają karnetu nadal mogą go zdobyć - informacje dotyczące zakupu dostępne są na stronie https://kortowiada.pl/bilety/ oraz na platformie Going. i Empik Bilety.