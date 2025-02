Mistrz powieści kryminalnych Harlan Coben spotka się z polskimi fanami

„Tylko jedno spojrzenie” to 10. ekranizacja powieści Harlana Cobena zrealizowana przez Netfliksa na świecie, a jednocześnie 3. polska produkcja oparta na jego twórczości literackiej – po „W głębi lasu” (2020) i „Zachowaj spokój” (2022).

Jeden z najbardziej popularnych autorów kryminałów nie ukrywa podekscytowania spotkaniem z polskimi czytelnikami. „Polacy to moja najwierniejsza i najbardziej inteligentna widownia. Myślę, że znają moje historie lepiej, niż ja sam. Zawsze, kiedy w Polsce powstaje serial na podstawie mojej powieści, dostaję wiele wiadomości. Piszę historię przy biurku w New Jersey, która później inspiruje twórców wielu krajów, a w momencie premiery lokalna i globalna widownia Netflixa za pomocą jednego kliknięcia może ją obejrzeć. To magia. Za każdym razem mnie to wzrusza" – przyznaje w komunikacie Coben.

Z oficjalnego opisu fabuły serialu „Tylko jedno spojrzenie” dowiadujemy się, że 6-odcinkowa produkcja pokaże historię projektantki biżuterii, która pewnego dnia znajduje stare zdjęcie swojego męża w towarzystwie nieznanych jej ludzi. Im więcej informacji zdobywa na temat tej fotografii, tym bardziej dociera do niej, że to co wydawało się jej prawdą, zupełnie nią nie jest. A jako że przekonuje się, że jest to zagrożenie tak dla niej, jak i jej bliskich, stanie przed koniecznością podjęcia bardzo trudnej decyzji.

Maria Dębska i Piotr Stramowski w nowym serialu Netfiksa. Kiedy premiera?

Premiera tego polskiego thrillera na platformie Netflix zaplanowana jest na 5 marca. W serialu oprócz Marii Dębskiej i Piotra Stramowskiego, którzy zagrają małżeństwo na skraju rozpadu, zobaczyć będzie można m.in. Monikę Krzywkowską, Andrzeja Zielińskiego i Cezarego Łukaszewicza.

Bezpłatne wejściówki na pokaz specjalny serialu i spotkanie z twórcami będą rozdawane 19 lutego w Kinotece. Aby je otrzymać, wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie.



red./PAP