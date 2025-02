Mniej nowych biurowców w metropoliach

W największych miastach poza stolicą deweloperzy oddali do użytku o ponad połowę powierzchni biurowej mniej niż rok wcześniej. Czynsze stanęły, bo jednocześnie zwiększył się wskaźnik pustostanów - pisze w czwartek "Puls Biznesu".

Według gazety w ciągu całego 2024 r. w ośmiu największych miastach poza stolicą (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) deweloperzy oddali do użytku łącznie 123,8 tys. m kw. powierzchni biurowej w 17 budynkach, co oznacza spadek o prawie 56 proc. w porównaniu z 2023 r.

"Puls Biznesu" informuje, że Wskaźnik pustostanów na głównych rynkach regionalnych wyniósł na koniec 2024 r. 17,8 proc., czyli nieco więcej niż rok wcześniej. Najemcy mieli do dyspozycji łącznie ok. 1,2 mln m kw. powierzchni dostępnej od zaraz w istniejących obiektach i to najwyższy poziom w historii regionalnych rynków biurowych.

Jak podaje gazeta, duża dostępność powierzchni do wynajęcia w istniejących budynkach biurowych sprawia, że czynsze utrzymują się na stabilnym poziomie.

red./PAP