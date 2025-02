Poznaliśmy zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego 2024 - Gala Regionalna w Olsztynie

Podczas Gali Plebiscytu Edukacyjnego 2024 wyróżniono najlepszych nauczycieli, przedszkola, szkoły i uczelnie, które codziennie przyczyniają się do rozwoju młodego pokolenia. To wyjątkowe wydarzenie, które doceniło pasję, zaangażowanie i profesjonalizm tych, którzy kształtują przyszłość naszej edukacji. Uroczysta gala rozdania nagród miała miejsce we wtorek, 11 lutego 2025, w Hotelu Omega w Olsztynie. Zobacz wideo z uroczystości.