Papież choruje: „Nadal nie mogę czytać”

Papież Franciszek przyznał, że wciąż nie może czytać z powodu zapalenia oskrzeli, ale ma nadzieję, że następnym razem uda mu się zwrócić do wiernych. To już kolejna sytuacja w ostatnich dniach – w zeszłym tygodniu podczas audiencji podzielił się z wiernymi informacją o „silnym przeziębieniu”. 88-letni papież, który w ostatnich dwóch latach kilkakrotnie chorował, w tym na grypę, nadal zmaga się z problemami zdrowotnymi. Środowe rozważania odczytał jego asystent. Papież pozdrowił pielgrzymów, przypominając, że w piątek obchodzone będzie święto świętych Cyryla i Metodego.

W słowie do Polaków papież Franciszek nawiązał do katechezy, zachęcając do dostrzegania Jezusa w osobach żyjących w trudnych warunkach, takich jak chorzy, samotni i ofiary powodzi. Papież przypomniał, by nieść im pomoc i nadzieję płynącą od Pana, a na zakończenie udzielił błogosławieństwa.

88-letni papież Franciszek ma za sobą bogatą historię zdrowotną. W marcu 2023 roku trafił do szpitala Gemelli z powodu problemów z oddychaniem i sercem, choć test na COVID-19 był negatywny. Wówczas wykryto infekcję dróg oddechowych. W 2021 roku przeszedł operację usunięcia części jelita grubego z powodu zapalenia uchyłków. Papież zmaga się również z rwą kulszową i problemami z kolanem, przez co często korzysta z wózka inwalidzkiego oraz laski.



Źródło: Interia.pl