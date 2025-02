Pierwsza żona Brzoski ujawniła prawdę o okolicznościach rozstania

Rafał Brzoska, znany biznesmen i miliarder, od 2019 roku jest mężem prezenterki oraz działaczki charytatywnej Omeny Mensah. Wcześniej był związany z Anną Izydorek, z którą w latach 90. założył pierwszą firmę. Para ma dwie córki. Rozstanie było dla Izydorek traumatycznym przeżyciem, z którego długo się otrząsała. W 2023 roku udzieliła wywiadu Fundacji Między Niebem a Ziemią, gdzie podzieliła się swoimi doświadczeniami i opowiedziała o wsparciu, jakie oferuje innym osobom w podobnej sytuacji.

Izydorek i Brzoska rozpoczęli wspólną działalność jeszcze na studiach. Na jego namowę przenieśli się ze Szczecina do Krakowa, gdzie najpierw prowadzili agencję reklamową, a następnie stworzyli firmę kolporterską, która na początku lat 2000 stała się jedną z największych w Polsce. W tym czasie przyszły na świat ich córki. Izydorek wspomina, że całkowicie poświęcała się pracy, często zabierając dokumenty do domu czy nawet do szpitala. Po drugim porodzie szybko wróciła do biura. Zbudowane wspólnie biznesowe imperium okazało się jednak trwalsze niż ich małżeństwo. Jak przyznała, po rozwodzie przez trzy lata korzystała z psychoterapii, by uporać się z emocjonalnymi skutkami rozstania.

– Zawsze myślałam, że jestem silną osobą, ale rozstanie i jego okoliczności całkowicie mnie przygniotły – powiedziała w rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią. – Przyszedł moment, w którym zdałam sobie sprawę, że dzieje się ze mną coś złego, i po raz pierwszy w życiu wiedziałam, że sama sobie nie poradzę.

W najtrudniejszych chwilach największym wsparciem były dla niej dzieci. – Wiedziałam, że dla nich muszę żyć i nie mogę się załamać. To one trzymały mnie w pionie. Musiałam rano wstać, zawieźć je do szkoły, pojechać do pracy, ugotować obiad, porozmawiać z nimi, po prostu być – wspomina. – Poza tym miałam świadomość, że bez względu na wszystko muszę i chcę żyć! Robiłam wszystko, by poczuć się lepiej, dla samej siebie.

Oprócz psychoterapii sięgała po literaturę psychologiczną, a dziś aktywnie angażuje się w działalność charytatywną. Najbardziej zależy jej na pomocy chorym dzieciom, ale także na wsparciu rodzin po rozwodach. Podkreśla, że to właśnie dzieci często najbardziej cierpią w takich sytuacjach, zwłaszcza gdy są angażowane w konflikty dorosłych.

– Rodzice, mimo silnych emocji, powinni pamiętać, że rozwód dotyka także dzieci, a one mogą przeżywać go jeszcze mocniej. Nie powinny być świadkami wzajemnych oskarżeń czy sporów – zaznacza. – Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń, zaraz po śmierci bliskiej osoby. Dziś staje się coraz powszechniejszy, a wiele osób nie potrafi sobie z nim poradzić. Powrót do normalności bywa trudny, a nierozwiązane konflikty mogą przerodzić się w długoletnie urazy i brak wybaczenia.

