„Bridget Jones 4” trafi do kin na Walentynki 2025

Po miesiącach spekulacji, a także opóźnieniach związanych ze strajkiem scenarzystów i aktorów, ekipa czwartej części filmu „Bridget Jones” może w końcu rozpocząć prace. W tytułowej roli ponownie błyśnie Renée Zellweger, której towarzyszyć będą dobrze znani fanom serii, Hugh Grant i Emma Thompson. Do obsady filmu „Bridget Jones: Mad About the Boy” dołączyły także nowe twarze: Chiwetel Ejiofor oraz znany z serialu „Biały Lotos” Leo Woodall. Premierę filmu zaplanowano na 14 lutego 2025.