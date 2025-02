Znamy najlepszych nauczycieli Warmii i Mazur. Oto zwycięzcy Plebiscytu Edukacyjnego 2024 [ZDJĘCIA]

Podczas Gali Plebiscytu Edukacyjnego 2024 wyróżniono najlepszych nauczycieli, przedszkola, szkoły i uczelnie, które codziennie przyczyniają się do rozwoju młodego pokolenia. To wyjątkowe wydarzenie, które doceniło pasję, zaangażowanie i profesjonalizm tych, którzy kształtują przyszłość naszej edukacji.

Dobry nauczyciel, wychowawca czy pedagog to skarb, który kształtuje młode umysły i serca. To dzięki nim uczniowie rozwijają swoje pasje, zdobywają wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym życiu. Plebiscyt edukacyjny to doskonała okazja, by podziękować tym wszystkim, którzy codziennie poświęcają się swojej pracy.

Uroczysta gala rozdania nagród miała miejsce we wtorek (11 lutego) w Hotelu Omega w Olsztynie. Zaszczytne tytuły zostały przyznane najpierw w każdym powiecie, później w województwie, a następnie w skali całego kraju. Laureatów wyłoniło głosowanie, które prowadzone było na każdym szczeblu edukacji - od przedszkola aż po wyższą uczelnię. Nagrodzeni zostali nie tylko nauczyciele, lecz także placówki edukacyjne i ich dyrektorzy. Podobnie jak w zeszłym roku, plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie.

Przypomnijmy, że nagrody dla nauczycieli zostały przyznane w pięciu kategoriach. Laureaci wśród nauczycieli przedszkola, klas 0-III i klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz tych, którzy uczą młodzież w szkołach ponadpodstawowych, zostali najpierw wybrani osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Później wojewódzki finał plebiscytu wyłonił najlepszych w naszym regionie. Podobnie jest z nagrodami w kategoriach Przedszkole Roku i Szkoła Roku. Najpierw zostały one przyznane osobno w miastach i powiatach, a później laureaci awansowali do wojewódzkiego finału. Głosowanie na psychologów/pedagogów szkolnych, nauczycieli akademickich, dyrektorów placówek oświatowych oraz szkoły językowe prowadzone było w jednym etapie, w skali całego województwa.

Poniżej prezentujemy listę finalistów w województwie warmińsko-mazurskim:



Nauczyciel przedszkola

V miejsce zajęła Pani Bożena Becmer z Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Ludwiki Wawrzyńskiej z Pasłęka

IV miejsce: Pani Monika Czaps z Przedszkola Miejskiego nr 20 z Olsztyna

III miejsce: Pani Kamila Drosio ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

II miejsce: Pani Aleksandra Browarska z OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO w Działdowie

I miejsce: Magdalena Cieplińska z Przedszkola Niepublicznego Kubuś Puchatek w Braniewie

Nauczyciel klas 0-III

V miejsce zajęła Pani Żaneta Kowalewska ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie

IV miejsce: Pani Barbara Rykaczewska ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

III miejsce: Pani Aleksandra Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu

II miejsce: Pani Paulina Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

I miejsce: Pani Wiesława Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Nauczyciel klas IV-VIII

V miejsce zajęła Pani Katarzyna Dobrzeniecka z Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

IV miejsce Pani Agnieszka Dąbkowska ze Szkoły Podstawowej z Ukty

III miejsce: Pani Marzena Cedlerska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Księżego Dworu

II miejsce: Pani Jolanta Zapadka ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

I miejsce: Pani Natalia Adamczewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście

Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej

V miejsce zajęła Pani Zofia Łukaszuk-Drążek z Zespołu Szkół im. Edukacji Narodowej w Biskupcu

IV miejsce: Pan Kamil Kobyliński z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

III miejsce: Pani Sabina Żebrowska z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

II miejsce: Pan Robert Sielicki z Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica z Ornety

I miejsce: Pani Joanna Kochanowska z IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu

Nauczyciel Akademicki

III miejsce: Pan dr Marek Raczkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II miejsce: Pani Edyta Heinz z Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

Zwycięzcą w tej kategorii został Pan insp. dr Michał Bukowski z Akademii Policji w Szczytnie

Dyrektorzy placówek oświatowych - szkół i przedszkoli

III miejsce: Pani Małgorzata Tolak ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

II miejsce: Pani Bożena Krupińska z Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

Zwycięzcą w tej kategorii została Pani Magdalena Wielogórska ze Społecznych Szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Mikołajkach

Psycholog/Pedagog szkolny

III miejsce: Pani Anna Małgorzata Opońska-Nosek z Zespołu Szkół Leśnych im. UE w Ruciane-Nida

II miejsce: Pani Lidia Cynt z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie

Zwycięzcą w tej kategorii została Pani Olga Talkun ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Przedszkole Roku

III miejsce zajęło Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka, Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 18

II miejsce: Przedszkole Krasnoludek z Działdowa, ul. Marii Zientary Malewskiej 4

I miejsce: Przedszkole Miejskie w Zalewie, ul. Traugutta 15

Szkoła Roku

III miejsce zajął Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie , al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56A

II miejsce: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie przy ul. Wiejskiej 2

I miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kolnie, ul. Lutry 8

Szkoła językowa

III miejsce: Szkoła Języka Angielskiego Let's GO ze Szczytna, ul. Odrodzenia 25

II miejsce zajęła szkoła Zuzanna Witkowska Niemiecki & Tłumaczenia Małdyty, Szkoła Językowa Online

I miejsce: Szkoła Języków Obcych UP and UP z Ostródy, ul Sienkiewicza 21



AG