Ograniczenia w 800 plus dla cudzoziemców. Minister podaje szczegóły

W MSWiA przyjęto plan pracy nad projektem dotyczącym ograniczeń w dostępie do 800 plus dla obcokrajowców. Rozwiązania będą wymagały zmian w kilkudziesięciu różnych ustawach - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Podczas wtorkowej (11 lutego) konferencji szef MSWiA był pytany, na jakim etapie prac są zmiany w 800 plus. Chodzi o to, by świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane obcokrajowcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

"Odbyło się spotkanie, które organizował mój zastępca wiceminister Maciej Duszczyk. Przyjęto plan pracy. Taki projekt jest opracowywany w tej chwili w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji" - odpowiedział.

Siemoniak wyjaśnił, że wymaga to zmian w kilkudziesięciu różnych ustawach.

"Z pewnością, nie marnując ani dnia, taki projekt będzie poddany konsultacjom międzyresortowym" - dodał.

W połowie stycznia kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o prace nad zmianą prawa, by świadczenia jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom, pod warunkiem że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Premier Donald Tusk informował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom — również Ukraińcom — którzy spełniają te kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Z kolei szef KPRM Jan Grabiec przekazał, że nad projektem pracuje MSWiA. W Sejmie jest też poselski projekt nowelizacji w tej sprawie.

Fundacja Ukraiński Dom w Warszawie w opublikowanym pod koniec stycznia stanowisku wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z próbami wykorzystywania problemów ukraińskich uchodźców do celów politycznych. (PAP)