Bal Sportu i Biznesu 2025 – Maskowy finał 64. Plebiscytu Sportowego!

Tradycji stało się zadość! Jak co roku, zwieńczeniem Plebiscytu Sportowego na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego będzie wyjątkowe wydarzenie – Bal Sportu i Biznesu 2025. Tegoroczna edycja zapowiada się jednak jeszcze bardziej wyjątkowo, ponieważ po raz pierwszy przybierze formę balu maskowego!

1 marca 2025 r. w Hotelu Omega przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie spotkają się nie tylko najlepsi sportowcy regionu, ale także przedstawiciele świata biznesu. To wyjątkowa okazja do świętowania sportowych sukcesów, nawiązywania kontaktów i wspaniałej zabawy do białego rana!

Podczas wieczoru na gości czekają:

- muzyka na żywo

- wykwintne jedzenie

- zabawa taneczna

- ogłoszenie wyników 64. Plebiscytu Sportowego, który wyłoni najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur.

Nie zwlekajcie – zostały ostatnie wolne miejsca! Kupcie swój bilet i bądźcie częścią tego prestiżowego wydarzenia!

Do zobaczenia 1 marca 2025 r. w Hotelu Omega w Olsztynie!

Nie zapomnijcie o maskach!



Zakup biletów:

tel: 885 998 201

e-mail: kontakt@gazetaolsztynska.pl

Zapraszamy do sprawdzenia jak wyglądała poprzednia edycja wydarzenia!