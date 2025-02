SMART VALENTINES: HP przypomina o wartości tradycyjnych listów w erze cyfrowej i zaprasza do udziału w wyjątkowej akcji

Najważniejsze informacje:

— HP organizuje akcję „SMART VALENTINES”, w ramach której można przesłać swoim bliskim wyjątkowe Walentynki w tradycyjnej formie.

— Akcja ma na celu przypomnienie o wartości tradycyjnej korespondencji i jej roli w budowaniu więzi międzyludzkich w dzisiejszym, zdigitalizowanym świecie.

W erze cyfrowej komunikacji tradycyjne listy zyskują na znaczeniu jako wyjątkowa forma wyrażania uczuć. Z przeprowadzonego w styczniu 2025 r. badania SW Research wynika, że ponad połowie Polek i Polaków otrzymanie tradycyjnej kartki sprawia radość i powoduje wzruszenie, choć ponad 51% respondentów ostatni raz wysłało list ponad rok temu.

Akcja HP „SMART VALENTINES” ma na celu przypomnienie, jak niezwykłą moc mają listy wysyłane tradycyjną pocztą, które potrafią wzruszać i budować głębsze relacje w świecie zdominowanym przez cyfrową komunikację. To wyjątkowa okazja, by wyrazić uczucia w spersonalizowany i niezapomniany sposób, który zostanie w sercu (a także w naszym domu) na dłużej.

Technologia w połączeniu z tradycją, czyli walentynkowa poczta HP

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę wyjątkowej i spersonalizowanej komunikacji, HP rusza z akcją „SMART VALENTINES”, która potrwa do 10 lutego 2025 r. To doskonała okazja, by wysłać wyjątkową Walentynkę do bliskiej osoby. Choć tylko kilka procent z nas sięga po tradycyjne kartki, ta akcja to idealny pretekst, by wrócić do tej pięknej tradycji. W tegoroczne święto zakochanych, firma HP planuje wysłać 365 spersonalizowanych listów miłosnych. Uczestnicy akcji będą mogli wybrać odpowiednią oprawę korespondencji, napisać własny tekst i dołączyć zdjęcie - a całość zostanie przez HP starannie wydrukowana i dostarczona pod wskazany adres.

Udział w akcji jest prosty, darmowy i dostępny dla każdego. Wystarczy wypełnić prosty formularz oraz przesłać zgłoszenie na adres e-mail: walentynkihp2025@gmail.pl.

Każda kartka walentynkowa w ramach tej akcji to symboliczne połączenie tradycyjnych wartości i nowoczesnej technologii druku HP. To więcej niż gest - to przypomnienie o znaczeniu osobistych relacji w czasach, gdy relacje coraz częściej są budowane na odległość. Wybierając tradycyjną formę, uczestnicy mogą stworzyć pamiątkę, która zostanie zapamiętana na lata. Dodatkowo, za najbardziej kreatywne zgłoszenia, przewidziane są również nagrody w postaci trzech drukarek HP Smart Tank 670.

Tradycyjna korespondencja w nowej rzeczywistości

Kiedy najczęściej piszemy tradycyjne listy? Okazuje się, że najwięcej osób decyduje się na to z okazji świąt (44,4% respondentów), w celu upamiętnienia wakacyjnych podróży (24,9%), rocznic czy urodzin (13,1%). Wśród autorów listów przeważają osoby w wieku powyżej 50 lat, które cenią sobie osobisty, bardziej zaangażowany sposób komunikacji. Jednocześnie 83-85% respondentów w przedziale wiekowym 25-34 lata i 35-49 lat zadeklarowało, że przynajmniej raz w swoim życiu wysłało list w formie tradycyjnej, a co piąty Polak do 24 r.ż. zrobił to w ostatnim roku.

Tradycyjne listy, choć rzadziej używane, pozostają symbolem osobistego zaangażowania i emocji. W badaniu SW Research podkreślono, że:

- Niemal 34% respondentów przechowuje tego typu listy w specjalnym miejscu.

- Prawie 40% badanych zachowuje najważniejszą dla siebie korespondencję na całe życie.

- Najczęściej listy piszą osoby powyżej 50 r.ż., a kobiety są bardziej skłonne do ich wysyłania niż mężczyźni.

Współczesne technologie oferują szybkość i wygodę, ale trudno im zastąpić intymność i osobisty charakter, jakie niesie za sobą list otrzymany offline. Każdy odręcznie napisany list to nie tylko treść, ale również emocje, które towarzyszyły jego tworzeniu. Każda litera, każdy znak na papierze staje się świadectwem poświęconego czasu i uwagi, które w erze cyfrowych wiadomości są coraz rzadsze. Dla wielu osób tradycyjna korespondencja to nie tylko przekaz, ale również wartość artystyczna i wspomnienia zamknięte w każdym arkuszu papieru. Listy przywołują nostalgię, tworząc most między przeszłością a teraźniejszością. Młodsze pokolenia, choć rzadziej korzystają z tej formy komunikacji, często sięgają po nią w najważniejszych momentach, takich jak święta, urodziny czy właśnie Walentynki. Tradycyjne listy pozwalają na stworzenie czegoś unikatowego, co wyróżnia się w dzisiejszym, szybkim i zdominowanym przez technologię świecie.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w styczniu 2025 r. przez SW Research na reprezentatywnej grupie Polaków (N=1000+). Analizowano zwyczaje i podejście do tradycyjnej korespondencji w kontekście zmian technologicznych. Wyniki pokazały, że tradycyjne listy nadal zajmują szczególne miejsce w życiu Polaków, szczególnie w ważnych momentach życia.

Tradycyjne listy są postrzegane jako gest pełen znaczenia i intymności, zwłaszcza w świecie, gdzie komunikacja jest coraz bardziej automatyczna i powierzchowna. Badanie pokazało, że emocjonalne znaczenie listów nie zmniejszyło się z czasem, a wręcz przeciwnie - stają się one sposobem na wyróżnienie się i nawiązanie głębszej więzi z innymi.

Więcej informacji na temat akcji „SMART VALENTINES” można uzyskać na oficjalnym profilu HP: https://www.facebook.com/firma.HP.Polska

Źródło informacji: HP Inc Polska