Brutalne morderstwo w Żydowie – 34-latek z przeszłością kryminalną znów sieje postrach wśród mieszkańców

W niewielkiej miejscowości Żydowo (woj. wielkopolskie) doszło do brutalnej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. 34-letni Grzegorz M., znany ze swojej agresji i konfliktów z prawem, w piątek 7 lutego zamordował 79-letniego Stanisława K., po czym podpalił jego ciało.

Starszy mężczyzna przyjechał do jednego z gospodarstw, by naprawić ciągnik. Nie spodziewał się, że spotkanie z synem swojej znajomej, który niedawno opuścił więzienie, zakończy się tragedią. Gdy chciał wracać do domu, został zaatakowany. Na podwórzu, za garażem, Grzegorz M. dopuścił się makabrycznego czynu – zabił 79-latka, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając zwłoki.

Mieszkańcy Żydowa w rozmowie z "Faktem" od lat obawiali się 34-latka. Uznawano go za osobę nieprzewidywalną, skłonną do agresji, a jego historia pełna była konfliktów z prawem i pobytów w placówkach zamkniętych. Część sąsiadów unikała kontaktu z nim, obawiając się jego niekontrolowanych wybuchów agresji.

Dziś społeczność otwarcie mówi o strachu. Na łamach "Faktu" przekazali, że boją się, że system znów zawiedzie, a Grzegorz M. kiedyś wróci do wsi. Bliscy zamordowanego 79-latka nie kryją żalu do psychiatrów, którzy zgodzili się na wypuszczenie Grzegorza M. z zakładu.

Na razie sprawca nie usłyszał zarzutów. Jego przesłuchanie w prokuraturze zaplanowano na poniedziałek. Decyzja o dalszym losie 34-latka będzie jednak zależeć również od lekarzy, którzy ocenią, czy powinien zostać umieszczony w zamkniętym ośrodku.

