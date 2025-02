Rok Święty 2025 otwarty sztuką i dialogiem – Watykan zaprasza

W sobotę 15 lutego w Watykanie rozpocznie się Rok Święty 2025 dedykowany światu kultury. W inaugurującym wydarzeniu „Sharing Hope – Horizons for Cultural Heritage” wezmą udział przedstawiciele najbardziej prestiżowych muzeów i instytucji artystycznych z całego świata. Celem spotkania będzie wypracowanie nowych metod prezentacji i przekazywania religijnego oraz artystycznego dziedzictwa ludzkości. Zwieńczeniem dyskusji będzie przyjęcie specjalnego „manifestu edukacyjnego”, który określi wytyczne dotyczące ochrony i popularyzacji kulturowych kodów religijnych.

Tego samego dnia o godzinie 18:00 otwarta zostanie przestrzeń wystawiennicza przy Via Conciliazione 5, jednej z głównych dróg prowadzących do Bazyliki św. Piotra. Kurator Cristiana Perrelli zaprosiła do współpracy międzynarodowych artystów, których prace przez cały rok będą nawiązywać do idei nadziei. Pierwszą ekspozycją będą portrety osadzonych z więzienia Regina Coeli, stworzone przez uznanego malarza Yana Pei-Minga. Jego dzieła nie tylko ozdobią wnętrze wystawy, ale również zostaną wyświetlone na fasadzie jednego z watykańskich budynków.

Niedziela 16 lutego upłynie pod znakiem duchowej kontemplacji. O godzinie 10:00 w Bazylice św. Piotra odprawiona zostanie msza święta dedykowana artystom i twórcom kultury. Wieczorem natomiast odbędzie się „Biała Noc”, podczas której świątynia wyjątkowo pozostanie otwarta do późnych godzin, umożliwiając zwiedzającym doświadczenie jej sakralnej atmosfery w niezwykłej, nocnej scenerii.

W poniedziałek 17 lutego papież Franciszek zapisze się na kartach historii jako pierwszy biskup Rzymu, który odwiedzi legendarne rzymskie studio filmowe Cinecittà. W towarzystwie filmowców, artystów i przedstawicieli środowisk kulturalnych Ojciec Święty wygłosi przemówienie na temat roli sztuki w budowaniu wartości i dialogu międzykulturowego. Spotkanie organizowane jest we współpracy z włoskim Ministerstwem Kultury oraz Cinecittà Luce SpA.

W ramach obchodów Jubileuszu zaplanowano również wydarzenia poświęcone przyszłości dziedzictwa kulturowego. Jednym z nich będzie spotkanie „Artisans of Hope”, podczas którego przedstawiciele katolickich ośrodków kultury i organizacji międzynarodowych zajmą się zagadnieniem roli sztuki we współczesnym świecie. Szczególne miejsce w programie zajmie poezja wizualna – wystawa „Global Visual Poetry”, kuratorowana przez Raffaellę Pernę, zostanie zaprezentowana w siedzibie Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Uczestnicy obchodów Jubileuszu Świata Kultury zostaną także zaproszeni do wspólnego przejścia przez Drzwi Święte, co symbolicznie połączy sztukę z duchowym przesłaniem Roku Świętego. Watykan podkreśla, że sztuka i kultura są nie tylko formą ekspresji, ale także potężnym narzędziem dialogu, integracji oraz poszukiwania nadziei w zmieniającym się świecie.

Szczegóły dotyczące wydarzeń zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 12 lutego o godzinie 12:00 w watykańskim Biurze Prasowym. W spotkaniu wezmą udział m.in. kard. José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, oraz Barbara Jatta, dyrektorka Muzeów Watykańskich. Transmisję będzie można śledzić na żywo na YouTube.