Polskie zespoły rockowe wszechczasów. Poznajcie ich historię!

Dla wielu kluczowe dla rozwoju rodzimej sceny gitarowej były lata 80. i 90., co jest jak najbardziej trafnym spostrzeżeniem. Jednak już w poprzednich dekadach pojawiały się zespoły, które miały istotny wpływ na historię polskiego rocka i metalu.

Trudno jednoznacznie określić moment narodzin muzyki rockowej w jej klasycznej formie. Przyjmuje się, że jej korzenie sięgają rock and rolla, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych już w latach 40., czerpiąc inspiracje z bluesa, gospel, country i R&B. Prawdziwy przełom nastąpił w kolejnej dekadzie, kiedy na scenie pojawili się Chuck Berry i Elvis Presley.

Jeszcze istotniejsze z dzisiejszej perspektywy były lata 60., gdy świat podbiły The Beatles, a sukcesy odnosiły również takie zespoły i artyści jak The Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Yardbirds, Led Zeppelin czy Black Sabbath.

Podobnie kształtowała się historia polskiego rocka. Na przełomie lat 50. i 60. zaczęły powstawać pierwsze grupy, które czerpały inspiracje z zachodnich brzmień. Wśród nich warto wymienić Czerwono-Czarnych, Skaldów, Niebiesko-Czarnych czy Trubadurów. Przełom nastąpił pod koniec lat 60., gdy z założonej w 1965 roku formacji Blackout wyłonił się zespół Breakout, uznawany za twórcę pierwszej polskiej płyty rockowej.

Kolejna dekada przyniosła dalszy rozwój sceny rockowej w Polsce. Powstawały zespoły, które inspirowały się dynamicznie ewoluującym brzmieniem światowego rocka. Prawdziwy boom nastąpił jednak w latach 80., kiedy rock zdominował polską scenę muzyczną, podbijając festiwale i listy przebojów. W latach 90. doszło do kolejnej istotnej zmiany – w rockowych brzmieniach coraz mocniej zaznaczała swoją obecność kobieca scena muzyczna, a solistki zaczęły odgrywać kluczową rolę.

Mimo upływu lat, nowe zespoły rockowe i metalowe wciąż powstają, również w XXI wieku.

Polska scena muzyczna może poszczycić się wieloma znakomitymi zespołami rockowymi i metalowymi. Wśród nich znajdują się takie, które miały fundamentalny wpływ na rozwój krajowej muzyki i bez których nie wyglądałaby ona tak, jak dziś.

źródło: ESKA Rock