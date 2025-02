Muzyka Feliksa Nowowiejskiego zabrzmiała w olsztyńskiej katedrze

Feliks Nowowiejski urodził się 7 lutego 1877 w Barczewie (Wartembork - Prusy Wschodnie) a zmarł 18 stycznia 1946 w Poznaniu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą-wirtuozem. Skomponował muzykę do Roty, choć w swoim dorobku ma inne bardziej wymagające dzieła - operę Legendę Bałtyku, oratoria: Powrót syna marnotrawnego, Quo vadis czy Znalezienie krzyża świętego.

W niedzielę (9 lutego) w olsztyńskiej katedrze odbył się koncert muzyki Nowowiejskiego pod patronatem rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był okazją do wysłuchania kompozycji, ale także możliwością uczczenia pamięci jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów rodem z Warmii.

Z okazji 148. rocznicy urodzin Nowowiejskiego Olsztyński Chór Bel Canto pod dyrekcją prof. Jana Połowianiuka wykonał fragmenty Missa de Lourdes oraz szereg pieśni kompozytora, m.in. ze zbioru Zjednoczona Polska. Szczególnym rodzajem hołdu dla twórcy jest również wybór miejsca koncertu, jako że w olsztyńskiej katedrze św. Jakuba w latach 1898-1900 Feliks Nowowiejski sprawował posługę organisty.

Dziekan wydziału sztuki prof. Jan Połowianiuk powiedział, że Feliks Nowowiejski za sprawą osób i instytucji, które od dziesięcioleci promują jego twórczość, najpierw został zauważony a potem został doceniony jako wartościowy kompozytor.

— Nowowiejski miał szczęście do dwóch kobiet. Dzięki żonie Elżbiecie mógł oddać się pracy twórczej, a synowa Nina przyczyniła się do popularyzacji twórczości kompozytora. Jego twórczość jest doceniona, gdy jest światu pokazywana. Olsztyn i Barczewo na Warmii, Poznań i Kraków to ośrodki, które dbają o popularyzację muzyki Nowowiejskiego. W tych miastach żył i pracował — powiedział prof. Połowianiuk.

Pierwszym ważnym przedsięwzięciem mającym na celu przybliżenie twórczości Nowowiejskiego były organizowane przez Filharmonię Olsztyńską w latach 80. XX wieku Dni Muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Do szerszego poznania kompozytora przyczynił się też propagator kultury muzycznej Jan Boehm.

W Barczewie istnieje salon muzyczny Feliksa Nowowiejskiego i odbywa się Festiwal Muzyki Chóralnej.

(PAP)