Elon Musk przejmie TikToka?

"Nie składałem oferty na TikToka” — powiedział Musk tydzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump zakomunikował, że jest otwarty na zakup przez Muska aplikacji należącej do ByteDance.

"Nie mam żadnych planów co do tego, co zrobiłbym, gdybym miał TikToka" — zapewnił Musk i dodał, że osobiście nie korzysta z aplikacji do krótkich filmów i nie zna formatu TikToka.

"Nie palę się do przejęcia TikToka, generalnie nie przejmuję firm, to dość rzadkie" — podsumował miliarder.

Aplikacja TikTok należy do firmy ByteDance z siedzibą w Pekinie. Tak jak większość chińskich firm z sektora technologicznego, podlega ona kontroli Komunistycznej Partii Chin, co budzi obawy rządów zachodnich państw o jej wpływy na debatę publiczną i konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego.

19 stycznia TikTok wyłączył swoją aplikację w USA w związku z wejściem w życie przegłosowanej przez Kongres w kwietniu ub.r. ustawy zakazującej dystrybucji i aktualizacji aplikacji na amerykańskim rynku, o ile TikTok pozostanie kontrolowany przez chiński podmiot.

Po paru godzinach ByteDance przywrócił jednak funkcjonowanie aplikacji po tym, jak Donald Trump, jeszcze przed swoją inauguracją na stanowisku prezydenta USA, zapowiedział zawieszenie działanie ustawy na 90 dni.

PAP/red