Trump rozmawiał z Putinem. Co ustalili?

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem przez telefon, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie - pisze w sobotę późnym wieczorem "The New York Post". Nie zdradził, kiedy ta rozmowa się odbyła.

W wywiadzie, którego Trump udzielił w piątek na pokładzie samolotu Air Force One, powiedział, że "lepiej, aby tego nie mówił", gdy zapytano go, ile razy rozmawiał z Putinem.

"On (Putin) chce, aby ludzie przestali umierać" — powiedział Trump. Podkreślił, że "zawsze miał dobre stosunki z Putinem" i że ma konkretny plan zakończenia wojny. Nie ujawnił jednak dalszych szczegółów.

"Mam nadzieję, że stanie się to szybko" — powiedział Trump. "Każdego dnia giną ludzie. Ta wojna na Ukrainie jest tak zła. Chcę zakończyć tę cholerną sprawę".

Kiedy spotkanie z Zełenskim?

"Prawdopodobnie spotkam się z prezydentem Zełenskim w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie będę rozmawiał z prezydentem Putinem. Chciałbym, żeby ta wojna się zakończyła z jednego głównego powodu: ginie tak wielu ludzi" - oświadczył Trump podczas spotkania z premierem Japonii Shigeru Ishibą w Białym Domu.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy z Zełenskim spotka się wiceprezydent JD Vance podczas przyszłotygodniowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Trump stwierdził, że do spotkania dojdzie prawdopodobnie w Waszyngtonie, bo nie zamierza wybrać się do Europy. Powiedział też, że prawdopodobnie spotka się z Putinem, lecz nie sprecyzował kiedy miałoby to nastąpić.

Prezydent USA zapowiedział, że zwróci się do Europy o "zrównanie" wydatków na wsparcie Ukrainy; według Trumpa wynoszą one po stronie USA 300 mld dolarów, choć jego wysłannik ds. Rosji i Ukrainy Keith Kellogg mowi o 170 mld. Ukraina ma "zabezpieczyć" metale ziem rzadkich w równej ilości wobec poniesionych przez USA nakładów.

"Prosimy również prezydenta Zełenskiego o zabezpieczenie wpłacenia wszystkich tych pieniędzy. Mówimy: kiedy to się skończy? A jednak chcemy to doprowadzić do końca. Chcemy to doprowadzić do końca, ale będziemy prosić o zabezpieczenie" - powiedział Trump.

Zełenski gotowy do ustępstw

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątkowym wywiadzie dla agencji Reutera, że jest gotowy udostępnić USA ukraińskie zasoby metali ziem rzadkich i podziemne magazyny dla LNG w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Jak podkreślił Zełenski, Kijów nie proponuje "rozdawania" swoich zasobów, tylko oferuje je na zasadzie wzajemnie korzystnego partnerstwa. "Amerykanie pomogli (nam) najwięcej i dlatego powinni zarobić najwięcej" – powiedział prezydent Ukrainy, cytowany przez Reutersa.

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek, że domaga się od Ukrainy zabezpieczenia dostępu USA do metali ziem rzadkich w zamian za dalszą pomoc wojskową. "Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję. Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami" - powiedział Trump.

Jak przypomina Reuters, Zełenski już jesienią 2024 r. rozmawiał z Trumpem o udostępnieniu ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, ważnych w produkcji wysokowydajnych magnesów, silników elektrycznych i elektroniki użytkowej, w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy powiedział Reutersowi, że Ukraina ma największe w Europie rezerwy tytanu, niezbędnego dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, oraz uranu, wykorzystywanego do produkcji energii jądrowej i broni.

"Wiele złóż tytanu znajduje się w północno-zachodniej Ukrainie, z dala od walk" – zauważył Reuters. Według ukraińskiego przywódcy Rosja znała szczegóły na temat położenia kluczowych zasobów na Ukrainie z sowieckich badań geologicznych, które po ogłoszeniu przez Kijów niepodległości w 1991 r. zostały zabrane do Moskwy. Część złóż znajduje się na ukraińskich terytoriach okupowanych przez rosyjskie wojska.

Zełenski odniósł się także do propozycji wykorzystania rozległych ukraińskich podziemnych magazynów do przechowywania amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego.

"Wiem, że administracja Trumpa jest tym bardzo zainteresowana (...). Jesteśmy gotowi i chętni na kontrakty na dostawy LNG do Ukrainy. I oczywiście będziemy hubem dla całej Europy" – powiedział polityk.

Dla Zełenskiego istotne jest, aby spotkać się z prezydentem USA jeszcze przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. "W przeciwnym razie będzie to wyglądać jak dialog o Ukrainie bez Ukrainy" – ocenił.



PAP/Reuters/red