W weekend pogoda słoneczna i bezchmurna

W weekend zachmurzenie będzie słabnąć, utrzyma się jedynie na Pomorzu. W dzień temperatury będą dodatnie, ale w nocy mogą spaść nawet do 10 st. C. poniżej zera - powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

— W sobotę niewielkie zachmurzenie, które będzie słabnąć z upływem dnia — poinformowała synoptyk.

Na północnym wschodzie będzie najzimniej - do minus 1 st. C. Na południu kraju temperatura wyższa, wynosząca ok. 7 st. C. Wiatr z kierunków południowo wschodnich i wschodnich będzie słaby i umiarkowany, na południu możliwe silniejsze porywy. Również nad morzem prognozuje się silniejszy wiatr, którego prędkość wyniesie do 55 km/h. Nie prognozuje się żadnych opadów w całym kraju.

W nocy z soboty na niedzielę będzie przeważnie pogodna, z niewielką ilością chmur. Temperatura spadnie - od ok. minus 8 st. C. na wschodzie kraju, do minus 2 st. C. na Dolnym Śląsku i na Pomorzu. W kotlinach górskich, szczególnie w Karpatach, temperatura może spaść do minus 10 st. C. Wiatr na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, do 45 km/h. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego.

W niedzielę w całym kraju słonecznie i pogodnie. Zachmurzenie możliwe wyłącznie na Pomorzu. Temperatura wyniesie ok. minus 1 st. C. na północnym-wschodzie, 3-4 st. C. w centrum i ok. 7 st. C. na Dolnym Śląsku i na południu kraju. W niedzielę nigdzie nie prognozuje się silnego wiatru ani deszczu.

— Noc z niedzieli na poniedziałek także będzie pogodna — powiedziała synoptyk.

Jakiekolwiek zachmurzenie możliwe jest na Pomorzu. Temperatura spadnie do minus 10 st. C. na północnym wschodzie, szczególnie na Podlasiu. W rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do minus 12 st. C.

W całym kraju ok. minus 6-5 st. C. Najcieplej będzie nad morzem, tam temperatura wyniesie ok. minus 2 st. C. Wiatr słaby, z kierunku wschodniego.

