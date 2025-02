Ile osób odwiedziło Centrum Nauki Kopernik?

Centrum Nauki Kopernik co roku gości ponad milion zwiedzających z Polski i zagranicy. W tym tygodniu frekwencja przekroczyła 14 mln osób. Jubileuszowymi odwiedzającymi była rodzina z Krogulca koło Jeleniej Góry. Pani Agnieszka przyjechała do Warszawy z córkami – 15-letnią Oliwią i 12-letnią Malwiną.

W programie milionowej wizyty była wystawa „Trucizny. Supermoce Natury” i eksperymenty przy mobilnym stanowisku mikroskopowym, można tam było zobaczyć wylinki węża, pająków, a także ptasie pióra. Centrum Nauki Kopernik przygotowało także specjalne upominki – roczny karnet rodzinny do Kopernika oraz projektor Samsung The Freestyle Gen. 2.

Już prawie 15 lat działalności

Centrum Nauki Kopernik to instytucja kultury, która działa na warszawskim Powiślu prawie 15 lat. Została nazwana na cześć wielkiego odkrywcy i naukowca Mikołaja Kopernika. Organizatorami CNK są Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Interaktywne wystawy i nie tylko

Centrum inspiruje do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. To królestwo eksperymentów – można w nim znaleźć setki angażujących eksponatów, pomagających w odkrywaniu zjawisk rządzących światem. Najmłodsi poznają przyrodę eksplorując Bzzz!, nastolatki i dorośli analizują najważniejsze wyzwania ludzkości na wystawie "Przyszłość jest dziś". Wszyscy, niezależnie od wieku, znajdą coś dla siebie w Strefie Eksperymentowania oraz Majsterni, gdzie czekają zagadki logiczne, matematyczne, konstrukcyjne. Jeśli ktoś chce poznać tajniki pracy w laboratoriach, może do nich zajrzeć i przez chwilę poczuć się jak naukowiec.

W Koperniku działają także dwa teatry. W Teatrze Wysokich Napięć w roli głównej występuje prąd elektryczny, a w Teatrze Robotycznym aktorami są humanoidalne roboty. Zwiedzanie Centrum to także okazja, by obejrzeć pokaz naukowy, wziąć udział w warsztatach odbywających się w przestrzeni wystaw.

Zwiedzanie Kopernika można połączyć z wizytą w Planetarium, gdzie odbywają się pokazy astronomiczne, muzyczne i laserowe, koncerty, wykłady, projekcje filmowe.

Od 2008 roku, razem z m.st. Warszawą i Polskim Radiem, CNK organizuje Piknik Naukowy, czyli największe plenerowe wydarzenie, którego celem jest udowodnienie, że nauka może być pasjonująca. Trwają już przygotowania do tegorocznej imprezy, która odbędzie się w 10 maja.

UM Warszawa