Freedom: Praca pośredników w obrocie nieruchomościami - Wyzwania i szanse na rynku Warmii i Mazur

Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami

Głównym zadaniem pośredników w obrocie nieruchomościami nadal jest przede wszystkim kojarzenie stron tj. łączenie kupujących ze sprzedającymi. Dziś klienci oczekują jednak zdecydowanie więcej – od kompleksowej obsługi, która obejmuje nie tylko przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opracowanie atrakcyjnych materiałów foto oraz video, a także przyciągającej uwagę oferty sprzedaży nieruchomości, ale także działania promocyjne na portalach, wsparcie przy formalnościach prawnych, pomoc w negocjacjach cenowych, a coraz częściej także doradztwo kredytowe i finansowe

– W odpowiedzi na te potrzeby, we Freedom wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które nie tylko pomagają w sprzedaży czy zakupie nieruchomości, ale także oferują pełną obsługę finansową, w tym wsparcie przy uzyskaniu kredytu hipotecznego czy ubezpieczenia nieruchomości. Kompleksowość usług i edukacja klientów stały się kluczowe na tym coraz bardziej wymagającym rynku – mówi Agnieszka Rosolińska, dyrektor finansowy we Freedom.





Agnieszka Rosolińska, dyrektor finansowy Freedom

W Olsztynie i okolicznych miastach zapotrzebowanie na tego typu kompleksową obsługę rośnie. Klienci wymagają profesjonalizmu na każdym etapie procesu, a pośrednicy muszą nie tylko pomagać w znalezieniu wymarzonego lokum, ale także udzielać rzetelnych informacji na temat dostępnych ofert kredytowych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście dynamicznych zmian na rynku finansowym. Rola biur nieruchomości nieustannie ewoluuje, a ich oferta musi być dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku.

Tendencje rynkowe i perspektywy dla Olsztyna i regionu

Olsztyn oraz Warmia i Mazury to regiony o unikalnym charakterze. Wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych ma duży wpływ na rynek nieruchomości. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną zwiększają atrakcyjność regionu, co pociąga za sobą większy popyt na nieruchomości, szczególnie te z przeznaczeniem na wynajem.

Warto zauważyć, że zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego, które mają zostać wprowadzone, mogą mieć istotny wpływ na lokalny rynek nieruchomości. Przepisy te, obejmujące rejestrację nieruchomości, limity czasowe wynajmu czy wyższe opodatkowanie, mogą skłonić inwestorów do szukania innych alternatyw na rynku nieruchomości.

Kolejnym istotnym faktem jest wzrost popularności pracy zdalnej, który znacząco wpłynął na sposób postrzegania nieruchomości. Coraz więcej osób szuka mieszkań w Olsztynie i jego okolicach, wybierając je nie tylko ze względu na atrakcyjność turystyczną regionu, ale również z powodu chęci ucieczki z dużych aglomeracji i potrzeby znalezienia przestrzeni do pracy zdalnej. Takie zmiany w stylu życia powodują wzrost zainteresowania zarówno wynajmem, jak i zakupem nieruchomości w spokojniejszych rejonach.

– Rynek nieruchomości w Olsztynie staje się coraz bardziej konkurencyjny. Wzrost liczby biur nieruchomości sprawia, że wyróżnienie się na tle innych firm staje się kluczowe. Budowanie marki opartej na profesjonalizmie i kompleksowej obsłudze staje się dla nas niezbędne, by zdobyć zaufanie klientów, którzy coraz częściej poszukują usług wykraczających poza standardowe pośrednictwo – dodaje Agnieszka Rosolińska.

Technologie w służbie klienta – przyszłość pośrednictwa

Współczesny rynek nieruchomości nieodłącznie związany jest z dynamicznym rozwojem technologii, które rewolucjonizują sposób, w jaki biura pośrednictwa świadczą swoje usługi. Wykorzystanie sztucznej inteligencji to już nie tylko przyszłość, ale teraźniejszość. Zmiany te nie dotyczą jedynie sposobu komunikacji, ale także całego procesu obrotu nieruchomościami – od wyszukiwania ofert po finalizowanie transakcji.

Wysokiej jakości narzędzia, takie jak zaawansowane wyszukiwarki nieruchomości z AI, pozwalają na dokładniejsze dopasowanie oferty do oczekiwań klienta, oszczędzając czas i zwiększając efektywność całego procesu. – Wyszukiwarki oparte na sztucznej inteligencji analizują preferencje klientów, biorąc pod uwagę nie tylko lokalizację, cenę czy powierzchnię, ale również subtelniejsze kryteria, takie jak styl życia, potrzeby związane z edukacją dzieci, bliskość do terenów zielonych czy dostępność komunikacyjną. Dzięki temu klienci otrzymują najtrafniejsze oferty bez potrzeby przeglądania setek nieruchomości, do tego poparte rekomendacją uwzględniającą jakość życia w danym miejscu. To świat, który jest “już za rogiem” – tłumaczy Łukasz Kruszewski, dyrektor marketingu i technologii Freedom.





Łukasz Kruszewski, dyrektor marketingu i technologii Freedom

Coraz częściej stosowane wirtualne spacery po nieruchomościach oparte o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) umożliwiają potencjalnym klientom zapoznanie się z nieruchomością bez konieczności fizycznej wizyty. Mogą oni przyjrzeć się układowi mieszkania, rozmieszczeniu mebli czy sprawdzić oświetlenie o różnych porach dnia. Technologia AR pozwala na wirtualne „dopasowanie” elementów wystroju do przestrzeni, co także przekłada się na budowanie pozytywnych doświadczeń klienta.

Systemy usprawniające zarządzanie relacjami z klientem

Na szybko zmieniającym się rynku nieruchomości klienci oczekują nie tylko atrakcyjnych ofert, ale także błyskawicznej reakcji na zapytania i sprawnej obsługi formalności. W tym kontekście na znaczeniu zyskują systemy CRM, które pozwalają na natychmiastowe udzielanie odpowiedzi na pytania, przyspieszają przebieg transakcji, a także ułatwiają zarządzanie relacjami z klientami. Co więcej, takie systemy umożliwiają pośrednikom efektywnie zarządzać dokumentacją i procesami kredytowymi, co upraszcza całą procedurę zakupu nieruchomości.

Przyszłość rynku nieruchomości, także tego w naszym regionie, to zatem umiejętność integracji profesjonalizmu z nowoczesnością, gdzie pośrednicy będą łączyć tradycyjne usługi z nowatorskimi technologiami. Dzięki takim rozwiązaniom, jak sztuczna inteligencja, wirtualne spacery czy systemy CRM, biura nieruchomości zyskają przewagę konkurencyjną, odpowiadając na rosnące wymagania klientów. W tym dynamicznym środowisku sukces na rynku nieruchomości zależy od elastyczności, innowacyjności oraz umiejętności adaptacji do potrzeb konsumentów.

Freedom Nieruchomości Oddział Olsztyn Stare Miasto | ul. Targ Rybny 14

tel. 518 286 586 | olsztynstaremiasto@freedom.pl | freedom.pl