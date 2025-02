Strzelanina w szwedzkiej szkole mogła być motywowana rasizmem

We wtorek w szwedzkim Örebro doszło do najtragiczniejszej masowej strzelaniny w historii kraju. Uzbrojony napastnik zabił 11 osób w ośrodku edukacji dla dorosłych. Policja bada możliwy motyw rasistowski, ponieważ wśród ofiar znaleźli się obywatele różnych narodowości, w tym Syryjczycy.

Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia motywów ataku, rozważając również możliwość, że był to atak na tle rasowym, donosi brytyjski dziennik The Guardian. Jak informuje Anna Bergqvist, prowadząca dochodzenie, wśród ofiar byli ludzie różnych narodowości, płci i wieku. Ambasada Syrii w Szwecji potwierdziła, że wśród zabitych znajdują się obywatele Syrii, co rodzi podejrzenia o możliwe przestępstwo motywowane uprzedzeniami i nienawiścią

.„Analizujemy wszelkie dostępne informacje, w tym pochodzenie ofiar, przeszłość sprawcy oraz wszelkie potencjalne powiązania z organizacjami ekstremistycznymi” – podkreśliła Bergqvist. Dramatyczny incydent wywołał szok w społeczności lokalnej oraz szerszą dyskusję na temat bezpieczeństwa w szkołach i problemów związanych z przemocą.

Do tragedii doszło 6 lutego w szkole, w której przebywało wielu studentów i pracowników. Napastnik, jak wynika z nieoficjalnych informacji, to Rickard Andersson, 35-letni były uczeń tej placówki, który wtargnął na teren kampusu i rozpoczął strzelanie do przypadkowych osób.

Świadkowie relacjonują, że scena była pełna chaosu i paniki – słychać było krzyki, a ludzie uciekali w popłochu. Policja dotarła na miejsce zdarzenia w ciągu pięciu minut. W wyniku ataku zginęło 11 osób, a wiele innych odniosło rany. Funkcjonariusze odkryli ciało sprawcy na miejscu zdarzenia. Obok niego znajdowały się trzy sztuki broni palnej, na które miał legalne pozwolenie.



Źródło: The Guardian