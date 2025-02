Muzeum Narodowe i propaganda LGBT dla dzieci

"Zabawna, przystępna i wzmacniająca książka obrazkowa dla najmłodszych o stereotypach płciowych oraz prawie do bycia sobą. Czy chłopcy mogą płakać? Czy dziewczynki mogą być silne? Czy dziewczynki i chłopcy powinni mieć inne zabawki i ubrania? Co to znaczy być chłopcem lub dziewczynką? Czy każdy z nas powinien móc kochać, kogo tylko zechce? Proste, lecz ważne pytania, przystępnie podane, zwięzłe informacje i komunikatywne ilustracje zapraszają do rozmowy na temat stereotypów i ról płciowych oraz prawa każdego z nas do bycia sobą. Książka idealna do wspólnej lektury z udziałem rodzica, opiekuna lub nauczyciela.

Dalej passus o autorach: „Elise Gravel stworzyła „Błękit? Róż? Ty i już!” we współpracy z Mykaellem Blaisem, edukatorem kanadyjskiej organizacji GRIS-Quebec wspierającej dzieci i młodzież LGBTQ+, który sam jest osobą transpłciową” - czytamy w opisie książki wydawnictwa „Dwie Siostry”.

Poszanowanie potrzeb

Portal niezależna.pl, który ujawnił sprawę zadał pytanie o książkę do rzeczniczki prasowej Muzeum Narodowego w Warszawie. Jak cytuje portal, rzeczniczka wskazał, że asortyment księgarni „od zawsze był różnorodny”.

"W księgarni MNW są też książki dla dzieci: od najbardziej klasycznych, znanych i lubianych opowieści po te komentujące współczesność, w której żyją najmłodsi. Współpracujemy z wieloma uznanymi wydawnictwami. Za dobór lektury i zakup konkretnej książki dla dziecka zawsze odpowiadają opiekunowie – Muzeum bezwzględnie szanuje indywidualne przekonania rodzin. Jako instytucja publiczna dążymy do tego, żeby każdy, niezależnie od przekonań, wartości czy jakichkolwiek innych uwarunkowań, znalazł interesujące dla siebie treści: czy to na wystawach, czy w księgarni. Kształtujemy naszą ofertę kulturalną z poszanowaniem różnych potrzeb, łącząc w tym, nie dzieląc" - wskazuje rzeczniczka Monika Bala w korespondencji z portalem.

„Wspomniana publikacja dziecięca legalnie funkcjonuje na ogólnopolskim rynku wydawniczym. W związku z zainteresowaniem naszych zwiedzających jest nadal dostępna w sprzedaży w MNW” - dodaje rzeczniczka.

Inne pozycje

Portal podkreślił, że w ofercie księgarni znajdują się inne pozycje o podobnym zabarwieniu, np "Mira", w której mała, rezolutna bohaterka ma ojca, którego nie zna (żyje z inną kobietą) i matkę, która ma licznych "znajomych", dzieląc z nimi życie.



Źródło: niezależna.pl