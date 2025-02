Czy nowa wojna jest nieunikniona? Kryzys na rynkach, cła i sankcje grożą globalnym chaosem!

Ceny ropy spadają, a niepokój na rynkach rośnie. Chiny nakładają cła odwetowe na amerykańskie towary, w tym ropę i skroplony gaz ziemny, co wywołuje obawy o eskalację wojny handlowej. Na domiar złego, inwestorzy są zaniepokojeni nową polityką USA wobec Iranu – sankcje nałożone przez administrację Donalda Trumpa mogą dodatkowo zaostrzyć globalne napięcia.

Ceny ropy w dół, obawy rosną

Na nowojorskiej giełdzie NYMEX cena baryłki ropy West Texas Intermediate spadła do 72,65 USD, notując 0,07 proc. spadku. Ropa Brent na ICE w Londynie potaniała o 0,20 proc. i kosztuje 76,05 USD za baryłkę.

Za tymi niewielkimi na pierwszy rzut oka zmianami kryje się jednak poważny problem – globalna gospodarka może stanąć w obliczu największego kryzysu od lat. Inwestorzy obawiają się, że wojna handlowa między USA a Chinami oraz wznowienie sankcji na Iran mogą mieć daleko idące konsekwencje.

Wojna handlowa: Chiny odpowiadają ciosem

Podpisane przez Donalda Trumpa rozporządzenie nakłada 25-procentowe cła na towary z Kanady i Meksyku oraz 10-procentowe na towary z Chin. Chiny nie pozostają dłużne – ogłosiły własne cła odwetowe na produkty z USA, w tym na ropę naftową, skroplony gaz ziemny, sprzęt naftowy i rolniczy.

Pekin postanowił uderzyć tam, gdzie Amerykanie najbardziej odczują skutki – sektor energetyczny. 15-procentowe cła na amerykańską ropę i gaz mogą zachwiać eksportem USA i wpłynąć na ceny surowców na całym świecie.

Maksymalna presja na Iran – co planuje Trump?

Nastroje na rynkach dodatkowo podgrzewa polityka Waszyngtonu wobec Iranu. Prezydent USA zapowiedział powrót do strategii "maksymalnej presji", co oznacza ostre sankcje na irańską ropę.

Trump tłumaczy swoje działania chęcią powstrzymania Teheranu przed zdobyciem broni jądrowej, jednocześnie wyrażając gotowość do rozmów. Mimo to, analitycy ostrzegają – wzrost napięć na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków dla rynku surowców i stabilności światowej gospodarki.

Czy świat czeka ekonomiczny chaos?

Eksperci alarmują – jeśli wojna handlowa USA-Chiny się zaostrzy, a sytuacja w Iranie wymknie się spod kontroli, światowa gospodarka stanie przed gigantycznym problemem. Już teraz rosnące zapasy ropy w USA oraz niepewność związana z nowymi cłami sprawiają, że inwestorzy coraz częściej mówią o możliwym krachu na rynku surowców.

Czy świat stoi u progu nowego globalnego kryzysu? Czy wojna handlowa przerodzi się w coś więcej? Najbliższe miesiące będą kluczowe dla przyszłości światowej gospodarki.

Zródło: money.pl