Tłumy Polaków walczą w urzędach o warunki zabudowy! Czy Twoja działka straci na wartości?

Osoby planujące budowę domu rzuciły się do urzędów po decyzje o warunkach zabudowy, czyli popularne WZ-ki. Powód? Czas ucieka! Tylko do końca roku można uzyskać decyzję na dotychczasowych zasadach. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalona przez Sejm 7 lipca 2023 r., wprowadza zupełnie nowy system planowania przestrzennego, a to oznacza niepewność dla wielu inwestorów.