Pod Różnowem zginęła utytułowana pływaczka. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia

Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi D. podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęła kierująca motocyklem utytułowana pływaczka Justyna Burska. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku na skrzyżowaniu koło Różnowa.

Jak ustalono w śledztwie, kierujący toyotą Jacek D., dojeżdżając do skrzyżowania dróg Różnowo - Gady - Olsztyn - Barczewko znajdował się na drodze podporządkowanej. Przed wjazdem na skrzyżowanie nie zatrzymał się przed poziomym i pionowym znakiem "stop".

Jadąca w tym czasie drogą z pierwszeństwem przejazdu motocyklistka uderzyła w bok jego samochodu. Doznała licznych obrażeń, na skutek których zmarła na miejscu zdarzenia.

Według prokuratury skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku, było prawidłowo oznaczone, a warunki meteorologiczne dobre. Kierowca toyoty był trzeźwy.

Jackowi D. przedstawiono zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokuratura podała, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

— W złożonych wyjaśnieniach podał, iż za późno dostrzegł skrzyżowanie i znak "stop". Podjął manewr hamowania, ale nie zdołał zatrzymać pojazdu przed skrzyżowaniem — przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Wobec oskarżonego nie stosowano środków zapobiegawczych.

Justyna Burska miała 29 lat. Była wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w pływaniu, we wszystkich kategoriach wiekowych i rekordzistką kraju w stylu dowolnym. Brała także udział w imprezach rangi mistrzostw Europy i świata, w tym na wodach otwartych. W 2017 r. podczas MŚ w Budapeszcie zajęła 31. miejsce w wyścigu na 10 km na otwartym akwenie jeziora Balaton. Reprezentowała barwy UKS Konstantynów Łódzki i AZS UWM Olsztyn.

Po zakończeniu kariery pracowała w Olsztynie jako instruktor pływania; uczyła głównie dzieci.

