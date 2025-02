Kiedy seniorzy zaczną romansować na Mazurach?

— Czy Sanatorium miłości TVP zniknie z ekranu i zostanie zastąpione przez program „Żona dla Polaka”?Otrzymujemy od Was takie pytania, dlatego spieszymy z wyjaśnieniem: absolutnie nie!

„Żona dla Polaka” to program o czterech mężczyznach z Chicago, którzy szukają miłości. Możecie go oglądać w każdą niedzielę o 20:20 na antenie TVP1 — czytamy na FB "Sanatorium miłości".

Kiedy zatem ten popularny program powróci na nasze ekrany? — Sanatorium miłości powróci z nowym sezonem już w marcu, po zakończeniu emisji „Żony dla Polaka”. Czekacie? — pytają twórcy programu.

Na pewno czekają na to mieszkańcy Mazur, gdzie kręcono 7 serię tego niezwykle popularnego reality show tworzony w formie telenoweli dokumentalnej. Prowadzi go nie mniej popularna Marta Manowska.

W programie bierze udział 12 osób – 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. Uczestnicy przez trzy tygodnie poznają się i wspólnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach w sanatorium

Pierwsze 6 części "Sanatorium" kręcono w górach, między innymi w Polanicy-Zdroju, Busko-Zdroju i Krynicy-Zdroju. Teraz ekipa przeniosła się nad Wielkie Jeziora Mazurskie, a konkretnie do Mikołajek.

— W naszym Kurorcie Kameralnym gościliśmy ekipę TVP, która nagrywała odcinki programu "Sanatorium miłości"! Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej wyjątkowej produkcji i stworzyć idealne tło dla pięknych historii! — czytamy na FB Kurort Kameralny - Restauracja "Nóż w wodzie".

— Łoskot fal uderzających o burty łodzi, szum lasu, gwar tawern, śpiew szant, a także… okrzyki radości i wybuchy śmiechu uczestników VII edycji „Sanatorium miłości”. Po raz pierwszy w historii programu zdjęcia realizowano w północnej części kraju, dokładnie w Mikołajkach na Mazurach. Show dla seniorów powróci na ekrany w całkiem nowej odsłonie — pisał autor tekstu poświęconego tej produkcji na tvp.pl.

Przenosiny z północy na jeziora zaowocowała też wprowadzeniem nowych aktywności. Było bardzo dynamicznie i z dużą dawką adrenaliny, a seniorzy niejednokrotnie musieli się wykazać opanowaniem w sytuacjach stresowych, precyzją oraz sprawnością fizyczną. O ostatnie z wymagań raczej nie było obawy, ponieważ do Mikołajek przyjechali m.in. byli sportowcy oraz seniorki i seniorzy, którzy duży nacisk kładą na aktywność ruchową. Z pewnością jest to najbardziej usportowiony skład w historii programu.

Siódma edycja "Sanatorium miłości" przynosi ze sobą nowe twarze i fascynujące historie. Wśród uczestników znajdziemy osoby z różnych środowisk i z bogatym doświadczeniem życiowym, takie jak poliglota-obieżyświat, zawodowa fotografka czy była tancerka estradowa.

Zdjęcia zakończono jeszcze w październiku 2024 roku. Siódma seria "Sanatorium" miała pojawić się w TVP 1 po zakończeniu emisji "Żony dla Polaka", w marcu 2025 roku. Teraz pojawiły się informacje, że Mikołajki w TVP 1 zobaczymy wcześniej, już na początku marca.

Świat Seriali podaje, że pierwszy odcinek nowego, 7. już sezonu "Sanatorium miłości" będzie można obejrzeć już 2 marca, a kolejne w każdą niedzielę w telewizyjnej Jedynce. — Najpierw o godz. 20:20 TVP1 wyemituje odcinki drugiego sezonu serialu "Zatoka szpiegów", a po serialowych emocjach, o godz. 21:20 pokazywane będą nowe odcinki programu dla seniorów — informuje swiatseriali.interia.pl.

Ciekawe czy zmiana gór na Mikołajki przyczyni się do wzrostu oglądalności "Sanatorium miłości"? Byłoby dobrze, gdyby tak się stał, bo promocji Mazury nigdy za wiele...Szczególnie w marcu, tuż przed sezonem.

Igor Hrywna