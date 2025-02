Chciał porwać 11-latka. Sąd zlecił obserwację psychiatryczną

Do próby porwania 11-latka doszło w godzinach porannych 23 września ubiegłego roku w centrum miasta. Nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem chłopca, po czym próbował wciągnąć go do zaparkowanego w pobliżu samochodu. Sprawca uciekł, gdy zareagowali przechodnie, w tym 16-latek.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem 38-latek podejrzany o usiłowanie uprowadzenia został zatrzymany w Warszawie, w miejscu swego zamieszkania. Po przedstawieniu zarzutu usiłowania pozbawienia wolności mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

— Sąd Rejonowy w Ciechanowie zarządził wobec podejrzanego badanie stanu zdrowia psychicznego połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym — powiedział w środę (5 lutego) zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie Piotr Tyszka. Jak dodał, obserwacja sądowo-psychiatryczna 38-latka potrwa cztery tygodnie, przy czym jeżeli biegli uznają to za konieczne, może zostać przedłużona o kolejne dwa tygodnie.

W listopadzie ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie informowała, że polegając na opinii biegłych, postanowiła skierować do sądu wniosek o obserwację psychiatryczną 38-latka, gdyż jednorazowe badanie nie pozwoliło dokonać oceny jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa.

W śledztwie dotyczącym próby porwania 11-latka ustalono m.in., że podejrzany nie jest spokrewniony z chłopcem, natomiast wcześniej był notowany za kradzieże i kradzieże z włamaniem. Podczas przesłuchania, gdy przedstawiono mu zarzut usiłowania pozbawienia wolności, odmówił składania wyjaśnień. Podobnie było, gdy sąd decydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Tuż po zdarzeniu, opisując jego przebieg, policja ujawniła, że na próbę uprowadzenia, jako pierwszy zareagował 16-latek - widząc całą sytuację, przebiegł na drugą stronę jezdni, krzycząc do napastnika, żeby puścił 11-latka. Według funkcjonariuszy, reakcja chłopca przyczyniła się do tego, że sprawca zaniechał swoich działań i odjechał.

Policja podawała też, że pomocne w zatrzymaniu 38-letniego podejrzanego okazały się informacje przekazane przez innego ze świadków napaści, który zapamiętał markę oraz numery rejestracyjne samochodu, jakim odjechał sprawca.

Za wykazaną postawę, na wniosek jednej z radnych Ciechnowa, prezydent tego miasta Krzysztof Kosiński wręczył 16-latkowi nagrodę pieniężną i rzeczową oraz list gratulacyjny. W spotkaniu uczestniczyli rodzice chłopca i komendant ciechanowskiej policji podinsp. Łukasz Jędrasik.

Zgodnie z art. 189 Kodeksu karnego, kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, a jeżeli pozbawienie wolności dotyczy osoby nieporadnej ze względu np. na jej wiek czy stan fizyczny, sprawcy grozi kara więzienia od 2 do 15 lat.

Źródło: PAP/red.