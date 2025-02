Samorządy z Opolszczyzny i Kotliny Kłodzkiej chcą vouchera turystycznego

Założenia turystycznego vouchera przedstawiły burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk i burmistrz Barda Śląskiego Marta Ptasińska podczas ostatniego wyjazdowego posiedzenia nadzwyczajnej komisji sejmowej ds. przeciwdziałania powodzi w 2024 roku i usuwania jej skutków. Posiedzenie odbyło się w Kamieńcu Ząbkowickim. To projekt skonsultowany z przedsiębiorcami z branży turystycznej, działającymi na tym terenie.

— Voucher nie ma być bonem turystycznym, z którego wszyscy Polacy z rodzinami korzystali w okresie pandemii. Ma być narzędziem kierowanym do przedsiębiorców z branży turystycznej na ziemi kłodzkiej i opolskiej — powiedziała Orczyk.

Jej zdaniem rozwiązanie to będzie programem pilotażowym, daniem wędki przedsiębiorcom i uratuje działalność branży turystycznej, gastronomicznej, noclegowej, która zalicza ogromną stagnację po powodzi we wrześniu 2024 roku.

— Teraz jest potrzebny, bo ich rezerwacje spadły o połowę, skutkiem tego są cięcie kosztów, też zwolnienia lub urlopy bezpłatne dla pracowników. Trzeba robić coś, by także sezon wiosna-lato nie był stracony, bo sezonu zimowego już się nie odrobi — powiedziała burmistrz Ptasińska.

Największego wsparcia z powodu spadku rezerwacji potrzebują usługi hotelarskie i agroturystyka. Samorządowcy proponują, by dopłaty w formie vouchera objęły okres 24-36 miesięcy i rozpoczęły się w maju, gdy ruszą w trasę wycieczki szkolne.

Samorządy i przedsiębiorcy wyliczyli, że przeznaczenie w jednym 2024 roku 150 mln zł na vouchery zapewniłoby 300 tys. noclegów. Przy założeniu, że dopłata wyniesie 50 zł za osobę za dzień pobytu - przy ograniczeniu maksymalnie 500 zł dopłaty na osobę. W kolejnym 2026 roku vouchery wymagałyby w sumie 130 mln zł dopłat.

Atrakcje turystyczne otrzymałyby dopłatę do biletu w wysokości 30 proc., to o tyle ważne, że prawie 70 proc. wizyt w regionie to jednodniowe wycieczki. W przypadku usług gastronomicznych zakładana jest dopłata do 10 proc. kosztów posiłku poza hotelem czy innym miejscem pobytu.

„Chcemy, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej ukierunkowało wycieczki szkolne na nasze tereny. Na przykład Twierdza Srebrna Góra zanotowała drastyczny spadek wizyt, choć nie ucierpiała w powodzi. Ważna jest też promocja, bo w społecznej świadomości jest przekonanie, że tu jest niebezpiecznie. Dlatego trzeba pozytywnej promocji naszej oferty i atrakcji turystycznych” - powiedziała Ptasińska.

Częścią vouchera mogłyby być staże sezonowe na pół roku dla młodych pracowników, które dawałyby zatrudnienie i możliwość zdobywania doświadczenia w branży turystycznej.

— Republika Czeska wprowadziła podobny voucher od 2 stycznia tego roku na terenach Jesienika. To spotyka się tam z dużym zainteresowaniem. A to są przecież nasze wspólne góry, nasze lustrzane odbicie. Jeśli uda się wprowadzić voucher już w maju to byłoby to dobre rozwiązanie — powiedziała Orczyk.

Samorządy wyliczyły, że z ustawowej kwoty zaplanowanej na usuwanie skutków i odbudowę po powodzi, która wynosi ok. 40 mld zł, voucher turystyczny pochłonąłby zaledwie około 0,38 proc.

Wiceminister w KPRM Magdalena Roguska zapowiedziała w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej w Nysie, że w ciągu najbliższych miesięcy powinna być opracowana koncepcja bonu turystycznego, który wspierałby sektor turystyczny na terenach dotkniętych wrześniową powodzią. Jak powiedziała Roguska, jednym ze sposobów ożywienia gospodarki na terenach województw popowodziowych może być bon turystyczny dla tych, którzy zdecydują się przyjechać na wypoczynek w te regiony.

Źródło: PAP/red.