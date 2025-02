Kiedy emeryt lub rencista musi złożyć PIT? KAS przypomina zasady

Emeryci i renciści otrzymają od organów rentowych roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A lub informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego na formularzu PIT-11A do końca lutego - przypomniała we wtorek Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeśli za 2024 r. emeryt lub rencista otrzyma tylko jeden PIT i będzie nim PIT-40A oraz nie korzysta z ulg podatkowych i nie uzyskał innych dochodów, które mają wpływ na kwotę podatku jaką obliczył organ rentowy w PIT-40A, to nie musi składać zeznania podatkowego. Natomiast jeśli emeryt lub rencista otrzyma nie tylko PIT-40A lub chce np. rozliczyć się z małżonkiem lub skorzystać z ulg i odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej, to musi złożyć zeznanie podatkowe.

KAS wyjaśniła, że w przypadku jeśli świadczeniobiorca od organu rentowego otrzyma informację PIT-11A z dochodami do opodatkowania, to musi złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Jeśli oprócz tej informacji otrzyma jeszcze inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), to dochody z tych PIT-ów również trzeba uwzględnić w swoim zeznaniu. Zwrócono uwagę, że gdy dochody wykazane na informacjach od płatników stanowią jedyne dochody, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37.

KAS przypomina, że najprostszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego PIT-37 jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W usłudze Twój e-PIT znajdzie się automatycznie wygenerowane zeznanie uzupełnione danymi z informacji od płatników, w tym informacjami z PIT-11A. Zeznanie podatkowe można także złożyć elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje. Można również złożyć PIT tradycyjnie – wypełnić formularz w formie papierowej i zanieść lub wysłać do urzędu skarbowego.

W sytuacji gdy do 30 kwietnia emeryt lub rencista nie złoży zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzuci go, albo nie złoży zeznania w inny sposób (np. papierowo), zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie.

Zwrócono uwagę, że emeryci i renciści mogą przekazać 1,5 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. W takim przypadku należy podać jej numer KRS w składanym zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu PIT-OP.

Jeśli emeryt lub rencista swoje zeznanie złożył elektronicznie i wynika z niego nadpłata podatku, to jej zwrot otrzyma w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań złożonych papierowo termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy. Jeśli z zeznania wynika niedopłata, trzeba ją zapłacić do 30 kwietnia. Jeśli niedopłata wynika z PIT-40A organ rentowy pobierze ją z emerytury lub renty wypłacanej za marzec lub kwiecień br.

KAS podkreśla, że jeśli oprócz emerytury/renty w 2024 r. osoba uzyskała inne dochody, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, chce skorzystać z ulg, odliczeń, lub opodatkować swoje dochody z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci albo wdowa/wdowiec, to powinna do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 lub PIT-36 (w zależności od źródeł dochodu).

red./PAP