Były polityk PiS zapowiedział start w wyborach prezydenckich

B. polityk PiS Dawid Jackiewicz zapowiedział we wtorek start w wyborach prezydenckich. We wtorek złożył on do PKW wniosek o rejestrację komitetu wyborczego. W kampanii zamierza się skupić na takich sprawach, jak rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo militarne, energetyczne i wewnętrzne.