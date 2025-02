Indie walczą z epidemią rzadkiej neurologicznej choroby

Sześcioletni chłopiec z Pune był jednym z pierwszych pacjentów, u którego wystąpiły objawy choroby. Początkowo miał trudności z uchwyceniem ołówka, jednak w krótkim czasie jego stan się pogorszył, co doprowadziło do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Obecnie chłopiec powoli wraca do zdrowia.

Zespół Guillaina-Barrégo objawia się mrowieniem oraz osłabieniem mięśni, a jego głównym czynnikiem sprawczym jest bakteria Campylobacter jejuni, która często występuje w zanieczyszczonej wodzie oraz niedogotowanym drobiu. W Pune zidentyfikowano szczególnie niebezpieczny szczep tej bakterii, co budzi obawy wśród lokalnych władz.

W odpowiedzi na sytuację, władze podjęły szereg działań prewencyjnych, w tym przeszukały ponad 60 000 domów, pobrały 160 próbek wody oraz zaleciły mieszkańcom korzystanie wyłącznie z przegotowanej wody i starannie przygotowanego jedzenia. W szpitalach w Pune utworzono także specjalne oddziały dla pacjentów z GBS.

Źródło: BBC