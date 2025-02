Big Band w filmie

23 luty, godzina 18.00

Wykonawcy:

Orkiestra Jazzowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod kierownictwem Bartosza Smorągiewicza

Patrycja Kunert – śpiew

Program:

Henry Mancini – Różowa Pantera

Lalo Schifrin – Mission Impossible

Henry Mancini – Peter Gunn

Frankie Sullivan, Jim Peterik – Eye of the Tiger

Adele, Paul Epworth – Skyfall

Monty Norman – Intro z serii filmów o Jamesie Bondzie

Alan Menken – Beauty and the Beast

Chuck Mangione – Children of Sanchez

Jim Steinman, Dean Pitchford – Holding Out For a Hero

Suita tematów muzycznych z serialu Dr Who

Anthony Newley, Leslie Bricusse – Feeling Good

James Horner, Will Jennings – My Heart Will Go On



Muzyka w kinematografii odgrywa niezwykle kluczową rolę, a jej popularność czasami przewyższa sławę samego dzieła filmowego. Podczas koncertu wejdziemy w bogatą galaktykę muzyki filmowej. Naszymi przewodnikami będą oszałamiająca wokalistka Patrycja Kunert oraz fantastyczna Orkiestra Jazzowa Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii pod batutą Bartosza Smorągiewicza.

W programie znalazły się utwory towarzyszące hitom kina od lat 50. ubiegłego stulecia, które reprezentować będą dwa nieśmiertelne soundtracki autorstwa Henry’ego Manciniego: z filmu Różowa Pantera i z serialu Peter Gunn. Ale to nie wszystko: zagramy też temat muzyczny serialu Mission Impossible Lalo Schifrina, który później został wykorzystany w filmach z Tomem Cruisem, a także muzykę znaną z filmu Children of Sanchez znakomitego trębacza i kompozytora Chucka Mangione. Patrycja Kunert zaśpiewa piosenkę Feeling Good, która w wykonaniu Niny Simone została wykorzystana w filmach takich, jak Point of No Return, Sześć stóp pod ziemią, Repo Men – Windykatorzy i Nietykalni, a późniejszą wersję grupy Muse użyto w filmie Siedem dusz. Wokalistka zaśpiewa też Skyfall – jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek rozpoczynających filmy z serii o agencie 007, której kompozytorką i pierwszą wykonawczynią jest Adele. Usłyszymy także Eye of the Tiger z filmu Rocky III i jednocześnie z repertuaru grupy Survivor, czy Holding Out For a Hero rozsławione dzięki filmowej części drugiej przygód Shreka. Wisienką na torcie repertuaru tego koncertu będzie utwór My Heart Will Go On z repertuaru Celine Dion skomponowany do filmu Titanic.

