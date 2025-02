Duet Broker - Dlaczego my?

Elastyczne podejście

Uczciwość, rzetelność i skuteczność

Sprawdzamy i weryfikujemy

Nasi klienci

Podchodzimy bardzo elastycznie do ustalenia wysokości prowizji za pośrednictwo, a otrzymanie wynagrodzenia uzależniamy wyłącznie od satysfakcjonujących efektów naszej pracy. Umiejętność negocjacji oraz odpowiednia prezentacja nieruchomości – to jedne z wielu naszych atutów. Często zdarza się, że nasze wsparcie przy sprzedaży lub kupnie domu, mieszkania czy działki – owocuje bardzo atrakcyjną ceną, znacznie przekraczającą pierwotne oczekiwania klienta DUET BROKER. W takich sytuacjach można powiedzieć, że sami zarabiamy na swoją prowizję, która nie jest wówczas dla sprzedającego dodatkowym wydatkiem.to podstawowe wartości, na których opiera się wizerunek biura nieruchomości DUET BROKER. Praktykujemy indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala nam znacznie lepiej zrozumieć ich potrzeby i motywy. Klient ma pewność, że nasze biuro nieruchomości zajmuje się wszystkim „od A do Z”. Bogate doświadczenie praktyczne, innowacyjne narzędzia, sprawdzone metody, niestandardowe rozwiązania i głowy pełne kreatywnych pomysłów – wszystko to zaprzęgamy do działania, aby doprowadzić Wasze sprawy do szczęśliwego finału. Z DUET BROKER o nic nie musisz się martwić!Dokładnie sprawdzamy i weryfikujemy stan prawny każdej nieruchomości. Doradzamy w rozwiązaniu skomplikowanych spraw spadkowych oraz obciążeń hipotecznych, które ograniczają swobodę dysponowania nieruchomością przeznaczoną na sprzedaż. W razie potrzeby zajmujemy się organizacją transakcji wiązanych. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz załatwieniu wszelkich formalności i zaświadczeń (bank, urząd, sąd, spółdzielnia, dostawcy mediów itd.). Nasi klienci mogą liczyć ponadto na tzw. check listy, w których „krok po kroku” opisane są poszczególne etapy każdego procesu, co ułatwia koncentrację na priorytetach, pomaga zachować porządek i zaoszczędzić czas.Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do klientów z województwa warmińsko-mazurskiego, jednak nie odmawiamy też wsparcia przy transakcjach w pozostałych regionach kraju. Kontakt: osobisty, telefoniczny, poprzez live chat albo wideo-rozmowę. Proponujemy kompleksowe rozwiązania oraz ścieżkę postępowania opartą o wypracowany przez DUET BROKER model, co w rezultacie przekłada się na oszczędność czasu i stresu klientów, a także na większe korzyści finansowe.