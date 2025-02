Koncert symfoniczny

21 lutego o godzinie 19 odbędzie się Koncert Symfoczniczny.

Wprowadzenie do koncertu godz. 18.00, sala kameralna Filharmonii – Janusz Ciepliński

Wykonawcy:

Paweł Przytocki – dyrygent

Hyuk Lee – fortepian

Orkiestra Symfoniczna Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii

Program:

Antonín Dvořák – Nokturn na orkiestrę smyczkową op. 40

Ludwig van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58

Antonín Dvořák – Tańce słowiańskie

Wieczór rozpocznie 9-minutowy Nokturn H-dur op. 40 Antonína Dvořáka, który początkowo miał być jedną z dwóch wolnych części II Kwartetu smyczkowego G-dur. Kompozytor zdecydował się jednak uczynić ten utwór niezależnym, rozszerzyć jego obsadę wykonawczą do orkiestry smyczkowej, i tak oto repertuar muzyki klasycznej wzbogacony został o dzieło pełne pogodnej nostalgii, o gęstym, magmowym wręcz brzmieniu, stanowiące doskonały wstęp do kolejnych utworów prezentowanych tego wieczoru.

IV Koncert fortepianowy G-dur Ludwiga van Beethovena to perła repertuaru pianistycznego. Rozpoczyna się on, jak na czasy, w których powstał, nietypowo: zamiast orkiestry słyszymy fortepian solo prezentujący łagodny, lapidarny wręcz motyw. Zespół przejmuje go i – wiedziony partyturą beethovenowską – płynnie, niepostrzeżenie przechodzi do głównego tematu melodycznego pierwszej części. Utwór był wykonany po raz pierwszy podczas prywatnego koncertu w domu księcia Franza Josepha von Lobkowitza. Partię solową wykonał wówczas sam kompozytor. W uszach współczesnych koncert jawił się jako „…zachwycający, unikalny, pełen artyzmu i złożony koncert, jaki Beethoven kiedykolwiek napisał”. Ciekawe, czy autor tych słów napisałby to samo, gdyby znał późniejsze dzieła Beethovena…

Tańce słowiańskie Antonína Dvořáka, inspirowane Tańcami węgierskimi Brahmsa, to utwór składający się z dwóch zbiorów miniatur, po osiem w każdym z nich. Podobnie, jak w przypadku kompozycji Niemca, także kompozycja czeskiego twórcy istnieje w dwóch wersjach: fortepianowa na cztery ręce oraz przeznaczona na orkiestrę symfoniczną. Ta ostatnia powstała na prośbę wydawcy, gdy ten zauważył rosnącą popularność pierwotnego wydania fortepianowego. Wspaniała orkiestracja Dvořáka doskonale podkreśliła taneczny charakter utworu, na który składają się iskrzące furianty, sousedski, polki i skočne a także spokojniejsze, ale nie mniej błyskotliwe špacírki i dumki.

Źródło: Filharmonia Warmińsko-Mazurska