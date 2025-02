Biblioteka na olsztyńskich Jarotach zyska nowe życie

Mieszkańcy Olsztyna mogą szykować się na prawdziwą rewolucję w swojej lokalnej bibliotece. W ramach projektu osiedlowego OBO 2025 „Spotkajmy się w bibliotece” – Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach, planowana jest kompleksowa modernizacja tego ważnego miejsca na mapie kulturalnej dzielnicy.

Nowoczesna aranżacja i prace remontowo-budowlane



Pierwszym krokiem będą prace remontowo-budowlane, które odmienią wnętrza biblioteki nie do poznania. Planowane roboty obejmują m.in. malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg oraz drzwi, a także modernizację oświetlenia. Szczególnie istotna będzie przebudowa pomieszczeń, by stworzyć funkcjonalną przestrzeń do organizacji imprez kulturalno-oświatowych. W planach jest również zaprojektowanie otworu łączącego sale zgodnie z wytycznymi użytkowników lokalu.

Wymiana mebli – czas na nowoczesność



Większość obecnych mebli w bibliotece ma już 40-50 lat, dlatego planowana jest ich gruntowna wymiana. Nowe regały zastąpią wysłużone konstrukcje, a obsługa klientów zyska nową ladę. Nie zabraknie również nowych krzeseł i stolików, przy których będą odbywać się spotkania oraz zajęcia warsztatowe. Całość ma stworzyć przyjazną i komfortową przestrzeń zarówno dla czytelników, jak i organizatorów wydarzeń.

Dostosowanie do międzynarodowych standardów



Modernizacja biblioteki na Jarotach to nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność. Przestrzeń zostanie dostosowana do wytycznych Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) oraz standardów europejskich. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna na poziomie parteru i półpiętra, a podłogi z PCV zostaną zastąpione terakotą imitującą drewno. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z dnia 23 grudnia 2024 r., wymienione zostaną również drzwi, w tym wejściowe do budynku.

Formalności i dokumentacja



Aby projekt mógł ruszyć z miejsca, konieczne będzie wykonanie projektu technicznego remontu pomieszczeń wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń zgodnych z Prawem Budowlanym. Właśnie trwa poszukiwanie wykonawcy. Dokumentacja będzie obejmować:

projekt budowlany i techniczny (4 egzemplarze),

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egzemplarze),

kosztorys inwestorski (2 egzemplarze),

przedmiar robót (2 egzemplarze).

Zakres rzeczowy projektu technicznego zostanie uzgodniony z wnioskodawcą projektu, co pozwoli na dokładne dopasowanie zmian do potrzeb społeczności lokalnej.

Dzięki realizacji projektu „Spotkajmy się w bibliotece”, mieszkańcy Jarot zyskają nowoczesną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń, która będzie nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale także centrum kulturalno-oświatowym. Nowa aranżacja wnętrz, komfortowe meble i dostosowanie do międzynarodowych standardów sprawią, że biblioteka na Jarotach stanie się sercem lokalnej społeczności, przyciągającym zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.

