Mieszkańcy Olsztyna notorycznie nie przychodzą na umówione badania do lekarza? W regionie to aż 40 tysięcy wizyt

Nieodwołane wizyty u lekarza to narastający problem, który negatywnie wpływa na cały system opieki zdrowotnej. Każdego dnia pacjenci nie zgłaszają się na umówione konsultacje, nie informując wcześniej placówki medycznej. Zjawisko to prowadzi do marnowania cennych terminów i wydłużania kolejek do specjalistów.