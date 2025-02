Nowa definicja rolnika aktywnego zawodowo – co to oznacza dla gospodarzy?

Projekt zmiany definicji uzależnia uznanie rolnika za aktywnego zawodowo od faktu prowadzenia działalności rolniczej - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodało, że nie będą miały na to wpływu rozmiary produkcji, wielkość sprzedaży płodów rolnych czy poniesione nakłady.

Resort odniósł się we wtorkowym komunikacie do pojawiających się w mediach - jak podano - nieprawdziwych informacji dotyczących proponowanej zmiany definicji rolnika aktywnego zawodowo. Wyjaśniono, że przygotowana przez resort propozycja zmiany definicji jest projektem wyjściowym do dyskusji - nie propozycją, za którą jednoznacznie opowiada się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ostateczny kształt definicji rolnika aktywnego zawodowo zostanie opracowany po zakończeniu konsultacji z partnerami społecznymi.

Zgodnie z propozycjami przedstawionymi do dyskusji, weryfikacja aktywności zawodowej dotyczyłaby wszystkich rolników wnioskujących o płatności bezpośrednie lub płatności ONW, niezależnie od wielkości obszarowej gospodarstwa - przekazało ministerstwo.

Wyjaśniono, że chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które ukierunkują wsparcie na osoby faktycznie wykonujące działalność rolniczą i jednocześnie będą jak najmniej uciążliwe dla rolników, nie wykluczą ze wsparcia małych gospodarstw, ani rolników jednocześnie prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą lub prowadzących działalność rolniczą w niepełnym wymiarze.

Zaznaczono, że zmiana definicji rolnika aktywnego nie zawęzi wsparcia tylko do rolników prowadzących produkcję - byłoby to niezgodne ze zobowiązaniami UE w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zgodnie z tymi zobowiązaniami definicja działalności rolniczej obejmuje wytwarzanie produktów rolnych oraz utrzymywanie użytków rolnych, a rolnicy mają wybór między tymi rodzajami działalności.

"Projekt zmiany definicji uzależnia uznanie rolnika za aktywnego zawodowo od faktu prowadzenia działalności rolniczej. Nie będą miały na to wpływu rozmiary produkcji, wielkość sprzedaży płodów rolnych czy poniesione nakłady" - napisano w komunikacie.

"Planujemy, aby za rolników aktywnych zawodowo automatycznie uznawać tych, którzy m.in. zarejestrowali swoje zwierzęta w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), otrzymują płatności związane z produkcją do roślin, płatności w ramach wybranych ekoschematów lub płatności ekologiczne. W tym celu można będzie wykorzystać dane z rejestrów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)" - poinformował resort.

Zaznaczono, że zmiana definicji nie wyeliminuje ze wsparcia rolników, którzy nie mają faktur potwierdzających sprzedaż płodów rolnych. Przedstawienie takiej faktury to tylko jeden z kilku proponowanych sposobów udokumentowania prowadzenia działalności rolniczej (stosowany jest częściowo również w obecnej definicji).

MRiRW dodało, że proponuje szeroki katalog dowodów, zgodnych z przepisami UE, dzięki którym rolnicy będą mogli udowodnić prowadzenie działalności rolniczej - m.in. udokumentowanie ponoszenia kosztów na działalność rolniczą czy figurowanie w odpowiednich rejestrach. Katalog zawiera również rozwiązania dostępne dla rolników, którzy w danym roku nie uzyskują przychodów ze sprzedaży płodów rolnych.

red./PAP