Kto kupi Górnika Zabrze?

Termin składania wniosków dotyczących udziału upłynął w piątek.

— Na zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących zbycia większościowego pakietu akcji Górnika przez miasto Zabrze odpowiedziały dwie firmy: Konsorcjum Zarys-Tabapol (Zarys International Group sp. z o.o. spółka komandytowa i Tabapol Tarnówka sp. j. z Zabrza) oraz LP Holding Gmbh — napisano.

Ta druga firma jest związana z piłkarzem Górnika Lukasem Podolskim, mistrzem świata z 2014 w barwach Niemiec. 39-letni zawodnik jest też od lat biznesmenem, prowadzi m.in. sieć lokali gastronomicznych w Niemczech.

Zgodnie z harmonogramem oferty zostały otwarte w poniedziałek o godz. 8 i następnie przekazane do badania. Formalną oceną ich zgodności ze wskazaniami zawartymi w zaproszeniu do udziału w negocjacjach zajmie się powołany do tego w celu zespół.

Pierwotnie zgłoszenia można było składać do 4 listopada, potem prezydent Zabrza Agnieszka Rupniewska wydłużyła termin do końca stycznia, co było podyktowane – jak wyjaśniła - prośbą potencjalnych inwestorów.

Samorząd zamierza sprzedać wszystkie swoje udziały w klubie, za wyjątkiem jednej, „złotej” akcji.

Chętni do udziału w negocjacjach muszą określić program rozwoju Górnika, w tym planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne w okresie 10 lat, wskazać sposób i źródła finansowania nabycia akcji oraz planowanych nakładów.

Samorząd zastrzegł zmiany nazwy klubu i jego siedziby oraz zachowanie prawa do powołania i odwołania jednego członka rady nadzorczej spółki. Wnioski będzie oceniał zespół powołany przez prezydenta miasta.

Sprzedaż akcji Górnika przez gminę ciągnie się od wielu miesięcy. W kwietniu 2024, na ostatniej sesji poprzedniej kadencji, radni nie zajęli się uchwałą o wyrażeniu zgody na zbycie akcji.

Tamten projekt zakładał sprzedaż co najmniej 51 procent kapitału zakładowego klubu. Chęć udziału w prywatyzacji zgłosiły trzy podmioty: z Zabrza, Katowic i Niemiec. Ze zleconej wtedy przez samorząd wyceny wynikało, że całość akcji Górnika jest warta ok. 8 mln.

Kwietniowe wybory przyniosły zmianę na stanowisku prezydenta Zabrza. Małgorzatę Mańkę-Szulik zastąpiła Rupniewska.

Przed startem tegorocznej części sezonu ekstraklasy kierujący klubem od maja 2024 jako członek zarządu Bartłomiej Gabryś poinformował, że wysokość zobowiązań krótkoterminowych spadła z 35,5 mln na koniec 2023 roku, do ok. 22–23 mln na koniec 2024 (dokładna wysokość będzie znana w połowie marca po badaniu biegłego). Zobowiązania długoterminowe to ok. 18 mln.

Prowadzony przez trenera Jana Urbana zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli ekstraklasy.

Górnik istnieje od 75 lat, futbolowa spółka zarządza nim od 1996 roku. Została założona przez osoby fizyczne i firmy, potem miała różnych właścicieli. Ostatnim prywatnym było Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska (2007-11). W połowie 2011 większość akcji z powrotem przejął samorząd Zabrza.

Źródło: PAP/red.