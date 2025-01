Marianne Faithfull nie żyje. Ikona lat 60-tych zmarła w wieku 78 lat

Marianne Faithfull, ikona muzyki lat 60-tych, zmarła w wieku 78 lat w Londynie otoczona przez kochającą rodzinę. Brytyjska piosenkarka i aktorka zyskała sławę dzięki hitowi "As Tears Go By" oraz swojej niezwykle burzliwej, lecz wpływowej karierze.

Urodzona w Hampstead w 1946 roku, Faithfull rozpoczęła swoją artystyczną drogę jako nastolatka, zdobywając uznanie dzięki folk-popowemu stylowi. Jej debiutancki utwór As Tears Go By, napisany przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa, otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. Była również muzą Rolling Stonesów, inspirując takie utwory jak Wild Horses.

Mimo burzliwego życia osobistego, które obejmowało związek z Jaggerem, walkę z uzależnieniem od heroiny oraz bezdomność, jej artystyczny wkład pozostał niezatarty. W ostatnich latach współpracowała z artystami takimi jak Nick Cave, PJ Harvey oraz z zespołem Metallica.

Faithfull pozostawiła po sobie niezwykłe dziedzictwo – muzykę, która inspirowała kolejne pokolenia, oraz karierę aktorską, w której zagrała m.in. Ofelię i... Boga. „Była wspaniałą przyjaciółką i artystką” – wspominał Mick Jagger.