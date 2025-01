Black Red White zwolni jednak więcej osób niż zaplanowano na początku?

Producent mebli, spółka Black Red White zwiększyła zakres planowanych zwolnień grupowych z ok. 350 do 421 osób w pierwszym półroczu tego roku - wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju.

Kierownik referatu usług rynku pracy biłgorajskiego PUP Halina Bazan poinformowała w czwartek PAP, że urząd otrzymał ze spółki Black Red White (BRW) pismo zawiadamiające o przyjętym regulaminie zwolnień grupowych.

Z pisma wynika, że redukcje potrwają od 28 lutego do 30 czerwca br. W pierwszej kolejności zwolnieniami mają zostać objęci pracownicy z zakładu w Przeworsku w wojewódzkie podkarpackim, następnie z pozostałych lokalizacji.

W regulaminie z 28 stycznia br. – podała Bazan – wskazano też m.in. przyczyny i kryteria doboru do zwolnień, grupy zawodowe objęte redukcjami, kwalifikacje pracowników, świadczenia na ich rzecz oraz pracowników, którzy nie podlegają zwolnieniom.

Jak wskazała kierownik, jednocześnie spółka zawiadomiła urząd, że zwolnieniami grupowymi objętych zostanie 421 osób, co oznacza zwiększenie liczby osób objętych zamiarem zwolnienia o ok. 70.

17 stycznia br. spółka BRW zawiadomiła PAP, że zwolni 220 pracowników zatrudnionych w zakładzie w Przeworsku. Firma zapewniała, że procedura zwolnień grupowych w tej fabryce zostanie przeprowadzona zgodnie z Kodeksem pracy, z pełnym poszanowaniem praw oraz zapewnieniem należnych świadczeń. Spółka ma zaoferować pracownikom wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy lub w innych oddziałach firmy. Wygaszanie produkcji w Przeworsku ma potrwać do końca marca 2025 r.

23 stycznia biłgorajski urząd pracy informował o zwiększeniu liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi do ok. 350. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w BRW Andrzej Naworol przekazał, że firma zaczęła zwolnienia w Biłgoraju i Mielcu.

Black Red White z Biłgoraja jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Spółka jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, w skład której – według informacji dostępnej na stronie internetowej firmy – wchodzi 10 spółek zależnych, w tym cztery polskie i sześć zagranicznych, które prowadzą działalność produkcyjną w 19 zakładach.

Według danych finansowych BRW za 2023 r., przychody ze sprzedaży od 2022 r. spadły z 1,5 mld do 1,3 mld zł. Grupa sprzedawała swoje wyroby głównie na rynek krajowy (950 mln zł przychodów) i w UE (338 mln zł). W latach 2022-2023 strata brutto grupy wzrosła z 38 mln do 100 mln zł, strata netto z 47 mln do 90 mln zł, a przeciętne zatrudnienie spadło z 7498 do 6640 osób. W 2023 r. spółka nie wypłacała dywidendy.

Pogarszające się wyniki spółki zarząd tłumaczył niepewnością gospodarczą i sytuacją makroekonomiczną, w tym wysoką inflacją i wysokim poziomem stóp procentowych, a także podwyżką płacy minimalnej, co przełożyło się na wzrost kosztów pracowniczych.

BRW działa od blisko 35 lat. Założycielem i wieloletnim właścicielem firmy był Tadeusz Chmiel, przez lata zaliczany do grona najbogatszych Polaków. W 2022 r. połowę akcji spółki kupiła austriacka firma XLCEE-Holding GmbH, właściciel sieci sklepów meblowych XXXLutz. Drugą połowę przejął Rayo Fund S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Obecnie prezesem BRW jest Mariusz Sośnierz.

