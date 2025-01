Znamy kolejny zespół Kortowiady 2025 - to Bracia Figo Fagot!

Disco-polo w miejskiej odmianie – Bracia Figo Fagot zagrają na Kortowiadzie!

Niekwestionowani królowie pastiszu disco-polo przybędą do Kortowa, by rozkołysać publiczność brzmieniem syntezatorowych solówek, elektronicznych sampli z najgłębszych odmętów klimatu disco polo oraz prześmiewczych tekstów z celną i wyrazistą puentą. Grupa została założona we wrześniu 2010 roku, na potrzeby serialu Kaliber 200 Volt,

emitowanego w jednej z telewizji muzycznych i jest realną kontynuacją serialowych postaci tworzących wysmakowane disco polo z elementami humorystycznej ironii. Tworzą go "Figo - Fabian Barłoś", czyli Piotr Połać (wokal, teksty) oraz "Fagot - Szymon Filip Barłoś", czyli Bartosz Walaszek (keyboard, wokal, teksty). Bracia Figo Fagot mają na koncie sześć albumów studyjnych, spośród których pięć pokryło się złotem. Bracia Figo Fagot, zaprezentują plejadę swoich największych hitów, z "Bożenką", "Ooooo kończy się już noc", "Pisarzem miłości" i "Karolino (KOCHAM CIĘ)" na czele.

Organizatorzy przygotowują wiele wyjątkowych wydarzeń

W ciągu ostatnich tygodni potwierdzono organizację Festiwalu Gier Planszowych oraz Silent Party. Każde z tych wydarzeń jest już sprawdzonym kilkakrotnie podczas minionych edycji Kortowiady rozwiązaniem. Festiwal Gier Planszowych to wydarzenie, które przyciąga fanów planszówek i gier strategicznych, a Silent Party to impreza, podczas której niezbędne są słuchawki z muzyką. Szczegółowe informacje na temat kortowiadowych wydarzeń dostępne są pod adresem: https://kortowiada.pl/wydarzenia/

Karnety na Kortowiadę 2025 ciągle w sprzedaży

Zainteresowani udziałem w imprezie, którzy jeszcze nie posiadają karnetu nadal mogą go zdobyć - informacje dotyczące zakupu dostępne są na stronie https://kortowiada.pl/bilety/ oraz na platformie Going. i Empik Bilety.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.